Европарламент обсудит проблему массового безгражданства в Эстонии и Латвии

К такому неутешительному выводу приходит парламентарий от Эстонии Яна Тоом , которой пришлось почти два года вести борьбу, чтобы наконец 24 апреля в повестку для парламентариев были включены слушания, посвященные институту массового безгражданства в Эстонии и Латвии

Неграждане, как известно, в этих прибалтийских государствах ограничены рамками особого статуса уже более двадцати лет. Он распространяется на лиц, состоявших в гражданстве СССР, а после его распада не получили никакого признанного гражданства для себя и своих детей. А в качестве документа, удостоверяющего личность, им выдается особый паспорт «негражданина». Или как его еще именуют: «проездной документ лица без гражданства».

Такое давление, как в случае подготовки к предстоящим слушаниям, эстонскому депутату приходилось испытывать нечасто, призналась информационному порталу Baltnews.ee Яна Тоом: «По количеству интриг на душу балтийского европарламентария мы приблизились к абсолютному максимуму. Похоже, некоторые коллеги совершенно потеряли совесть: они умудрялись одновременно утверждать, что проблемы неграждан не существует, а само ее обсуждение на руку исключительно Кремлю».

И чтобы на сей счет у руководства в Брюсселе не оставалось никаких сомнений, эстонский евродепутат Урмас Паэт даже настрочил главе Комитета по петициям документ, из которого следует, что люди, которых касается петиция, сами во всем виноваты. Они, якобы, постоянно отклоняют приглашения стать гражданами. «Иными словами, мы их зовем-зовем, а они от нас нос воротят, — горько иронизирует Яна Тоом. — Водевиль какой-то! Хотя и ребенку ясно: для большинства проблема — не в отсутствии желания стать гражданином, а в невозможности сдать экзамен».

А Паэту, как и большинству осведомленных экспертов, должно быть хорошо известно, что с точки зрения международного права безгражданство является классической аномалией. Всеобщая декларация прав человека провозглашает его абсолютное право на гражданство, напоминает Яна Тоом.

Эстонский депутат-правозащитник сообщила также, что проблемой лиц без гражданства вскоре займется и Европейская комиссия — более миллиона человек из всех стран ЕС присоединились к гражданской инициативе Minority Safepack, защищающей права меньшинств. «Наши противники не стесняются выставлять борцов за равные права пятой колонной Кремля, — констатирует Яна Тоом. — Но заговор молчания разрушен. А значит, подписи под петицией мы собирали не зря».

По данным, предоставленным самими балтийскими странами, число таких людей на начало 2016 года составляло 252 017 в Латвии и 82 341 в Эстонии. При этом все население ЛР составляет менее двух миллионов человек, а Эстонии — в два раза меньше.