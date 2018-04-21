Ещё
Мосты Вильнюса увешали свастиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосты Вильнюса увешали свастиками 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Флаги с изображением свастики обнаружили на трех мостах литовского Вильнюса в четверг, 20 апреля. Об этом сообщил портал Delfi.
Нацистскую символику заметили на мостах проспекта Лайсвес, улицы Прамонес и улицы Шило. Все изображения были прикреплены к перилам при помощи цепей.
Как сообщает издание, на данный момент флаги сняты, ведется расследование.
В феврале неизвестные нарисовали свастики и написали оскорбительные надписи на посольстве Польши в Израиле. Надписи на английском языке содержали оскорбления в адрес поляков и обвинения в убийствах. За несколько дней до этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что во время холокоста «были польские исполнители, а были и еврейские». Это высказывание вызвало негативную реакцию со стороны израильских политиков.
В декабре 2017 года антисемитскими надписями разрисовали несколько зданий в Одессе, связанных с еврейской диаспорой. В частности, неизвестные разрисовали здание областного архива и музей холокоста.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На майские праздники готовились теракты81
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина99
Эксперты ОЗХО посетили сирийскую Думу265
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство49
Трагедия армянского протеста197
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес В мире
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение