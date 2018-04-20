В Латвии задержан глава «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко

Руководитель латвийского «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко в очередной раз задержан Полицией безопасности (ПБ) этой прибалтийской республики «за возможные действия против Латвии », передают 20 апреля местные СМИ со ссылкой на агентство LETA. Факт задержания активиста подтвердила и его рижский адвокат Имма Янсоне, добавив, что Гапоненко на звонки не отвечает, а его мобильный телефон отключен.

Представители ПБ, не называя имени задержанного, проинформировали агентство, что задержание проводилось в рамках уголовного процесса «за деятельность, направленную против латвийской независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти». Наказание за подобное преступление подразумевает в ЛР лишение свободы до 8 лет. Не исключено, что в связи с начатым процессом и задержанием будут проведены обыски.

Ссылаясь на интересы следствия, ПБ более широких комментариев пока не предоставило. В феврале прошлого года, напоминают местные журналисты, суду было передано дело, по которому Александр Гапоненко обвинялся в разжигании национальной розни. Его рассмотрение назначено на 19 июля. На этой неделе глава антикоррупционной комиссии латвийского парламента (сейма) Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в Facebook о том, что в мае будет проведена этническая чистка в латвийской столице.