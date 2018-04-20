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В Латвии задержан глава «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко
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В Латвии задержан глава «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко 

Российская Газета 26 минут назад
Фото: Российская Газета
Руководитель латвийского «Конгресса неграждан» Александр Гапоненко в очередной раз задержан Полицией безопасности (ПБ) этой прибалтийской республики «за возможные действия против Латвии», передают 20 апреля местные СМИ со ссылкой на агентство LETA. Факт задержания активиста подтвердила и его рижский адвокат Имма Янсоне, добавив, что Гапоненко на звонки не отвечает, а его мобильный телефон отключен.
Представители ПБ, не называя имени задержанного, проинформировали агентство, что задержание проводилось в рамках уголовного процесса «за деятельность, направленную против латвийской независимости, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти». Наказание за подобное преступление подразумевает в ЛР лишение свободы до 8 лет. Не исключено, что в связи с начатым процессом и задержанием будут проведены обыски.
Ссылаясь на интересы следствия, ПБ более широких комментариев пока не предоставило. В феврале прошлого года, напоминают местные журналисты, суду было передано дело, по которому Александр Гапоненко обвинялся в разжигании национальной розни. Его рассмотрение назначено на 19 июля. На этой неделе глава антикоррупционной комиссии латвийского парламента (сейма) Айнар Латковскис просил ПБ дать оценку публикациям Гапоненко в Facebook о том, что в мае будет проведена этническая чистка в латвийской столице.
Замаскированные под русскоязычных американские военнослужащие якобы инициируют беспорядки, которые будут отражены в СМИ как беспорядки, инициированные Россией, а затем ПБ проведет аресты русскоязычных, что закончится созданием концентрационного лагеря на территории рижского стадиона «Сконто». Правда, по информации агентства ЛЕТА, сегодняшнее задержание Гапоненко не связано с этой публикацией в Facebook.
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