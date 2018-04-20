В СПЧ озабочены задержанием в Латвии правозащитника Александра Гапоненко

"Если речь идет о каких-то высказываниях Александра Гапоненко, а не деяниях, то его задержание может свидетельствовать, что отношение к свободе слова в Латвии становится более жестким, и возможно, не в полной мере соответствует критериям Совета Европы , и это вызывает беспокойство", — сказал ТАСС в пятницу Юров.

По его словам, из сообщений о задержании правозащитника не следует, что он допускал какие-то социально опасные действия. «Мне кажется, что взятие под стражу при таких обстоятельствах — чрезмерная мера», — заявил глава комиссии СПЧ, отметив, что для более четких определений необходима дополнительная информация о деле Гапоненко.

Ранее стало известно, что полиция безопасности (ПБ) Латвии в пятницу задержала Александра Гапоненко в рамках уголовного дела по подозрению в действиях направленных «против государственной независимости Латвии, суверенитета, территориальной целостности, государственной власти и устройства не предусмотренным Конституцией способом».