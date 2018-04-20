Полиция Латвии задержала активиста за пост в соцсетях об учениях НАТО 

Латышский оппозиционный активист Владимир Линдерман сообщил, что полиция безопасности задержала Александра Гапоненко по подозрению в совершении деятельности, направленной против независимости страны и государственного строя. В его доме проводятся обыски.
«Новости демократии. Она же борьба с русскими», — прокомментировал новость журналист Армен Гаспарян.
16 апреля Гапоненко написал на своей странице на Facebook пост о запланированных на 12-15 мая в Латвии масштабных учениях войск НАТО, в которых примет участие полк спецназа США. По его словам, американские военные начали прибывать в Ригу рейсовыми самолётами небольшими группами, одетые по гражданке, и размещаются в гостинице «Латвия».
«В ходе предстоящих учений на улицах столицы американский спецназ, очевидно, разыграет сценарий «русского бунта». Одна часть американцев будет изображать «русских повстанцев». Видимо, наденет красные косоворотки, хромовые сапоги бутылочкой, начешет чубы и покроет их синими шестиугольными картузами. Другая часть спецназа будет изображать «силы демократии и прогресса». Тут им не обойтись без серых суконных сюртуков до полу. Для антуража англосаксы придумают зажечь полдюжины автомобильных покрышек возле Сейма и распылят хлорпикрин из желтых баллонов с надписью «Хлор». Снимут потом покрытых соплями и слезами депутатов и покажут эти страшные кадры по телеканалам Би-Би-Си и Евроньюс. Объявят, что это реализация гибридных угроз со стороны России», — заявил он.
Активист проводит параллель со скандалом вокруг отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Власти Соединённого Королевства утверждают, что их отравили веществом нервно-паралитического действия класса «Новичок». Однако российские дипломаты и эксперты подчёркивают, что ни в СССР, ни в России никаких программ по разработке вещества под таким названием не было. Более того, накануне руководитель военной лаборатории в Портон-Даун признал в интервью телеканалу Sky News, что не установлен источник происхождения вещества, которым якобы отравили Сергея Скрипаль и его дочь.