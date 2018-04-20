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Латвию признали страной с ограниченной демократией
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Латвию признали страной с ограниченной демократией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Международная организация CIVICUS со штаб-квартирой в Йоханнесбурге и офисами в Лондоне, Женеве и Нью-Йорке снизила рейтинг Латвии с «открытой демократии» на «ограниченную».
В сообщении организации говорится, что после консультаций с Европейским гражданским форумом и с латвийскими организациями гражданского общества зафиксировано падение уважения в стране к основным свободам.
CIVICUS отметила: латвийский парламент принял законы, направленные против гражданского общества, политика государства стала более репрессивной. Отмечено негативное влияние правящего Национального объединения, действия которого направлены на ограничение свобод.
Организация CIVICUS основана в 1993 году и позиционирует себя как глобальный союз, посвящённый гражданскому обществу во всём мире.
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