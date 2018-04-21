Задержанный в Латвии защитник русских школ Гапоненко объявил голодовку

РИГА , 21 апр — РИА Новости . Задержанный латвийской полицией безопасности по подозрению в деятельности против государства член Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко объявил голодовку в знак протеста, сообщил РИА Новости его друг, общественный деятель Владимир Линдерман

"В настоящий момент Александр Гапоненко находится в изоляторе временного содержания в Чиекуркалнсе (район в Риге). Завтра состоится суд, который решит вопрос о мере пресечения", — сказал собеседник.

По его словам, Гапоненко обвиняется по части 1 статьи 80 уголовного закона Латвии (деятельность против независимости страны и против ее государственного строя).

"Александр сообщил, что объявляет голодовку против произвола латвийских властей", — сказал Линдерман.

Полиция безопасности Латвии ситуацию не комментирует.

Сейм Латвии 23 марта утвердил поправки к закону «Об образовании», предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. В Латвии проживают около 2 миллионов человек, из них около 40% — русскоязычные. В республике один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.