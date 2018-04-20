В Латвии задержан главный защитник русских школ

По подозрению в деятельности, направленная против независимости Латвии и государственного строя, в Риге задержан лидер Штаба защиты русских школ Александр Гапоненко. У него дома проводит обыск латвийская полицией безопасности. Максимальное наказание по предъявляемой ему статье — до 8 лет лишения свободы.

Александр Гапоненко — активный противник перевода школ национальный меньшинств на латышский язык обучения. 23 марта 2018 года Сейм Латвии в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону «Об образовании». В соответствие с ней предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году, напоминает РИА Новости

Население Латвии — это около двух миллионов человек. При этом около 40% — русскоязычные жители. Но в Латвии русский язык имеет статус иностранного, поскольку законодательно закреплен только один государственный язык — латышский.