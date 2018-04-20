В Пскове откроют вело-пешеходный маршрут в рамках приграничного сотрудничества с Латвией

ПСКОВ , 20 апреля. / ТАСС /. Первый вело-пешеходный маршрут «Сердце Пскова» откроют в Пскове до конца 2020 года в рамках программы приграничного российско-латвийского сотрудничества. Об этом сообщила ТАСС консультант отдела внешнеэкономических связей областного комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Мария Булатова.

"У нас будет реализован проект первого вело-пешеходного маршрута «Сердце Пскова» с реконструкцией Дома губернатора на набережной реки Великой и создание туристического инфоцентра под этот маршрут. Такого еще не было, мы надеемся, что он будет запущен в следующем году. Если мы говорим про строительство дома, то это порядка €700 тыс. Проект планируется начать в этом году, для того чтобы в следующем году в рамках Ганзейских дней уже какие-то итоги можно было представлять, но до конца 2020 года проекты должны быть реализованы", — сказала собеседница агентства в кулуарах Международного этнограстрономического форума «Вкус без границ», который проходит в пятницу в Пскове.

Она также добавила, что в рамках программы сотрудничества России Латвии до 2020 года реконструируют часть дорог на территории Псковской области вблизи границы с Латвией.

"Речь идет об улучшении дорожной инфраструктуры [региона] при пересечении пунктов пропуска. На реконструкцию дорог будет выделено 2 млн евро. Это сумма инвестиций внебюджетных, которые поступят в этом году и в следующие два года на территорию региона", — уточнила Булатова.