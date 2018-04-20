Западные СМИ опасаются за вымирающую Прибалтику 

Москва, 20 апреля — «Вести. Экономика» В большей части Восточной Европы, уже находящейся в ЕС или желающей присоединиться, растет уровень жизни в городах бывших советских республик. Все больше западных туристов стремятся побродить по булыжным мостовым исторических столиц, которые когда-то были менее гостеприимными.
Но если взглянуть более детально, вырисовывается совсем другая реальность. По данным Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, девять стран мира, которые рискуют столкнуться с оттоком граждан в течение следующих нескольких десятилетий, являются бывшими странами Восточного блока. Открытые границы и большие возможности на Западе манят людей. Между тем волна популизма, охватившая континент, делает почти невозможной вероятность того, что африканские или ближневосточные беженцы заняли их место. Бывший министр экономики Латвии Вячеслав Домбровскис, ныне глава аналитического центра Certus, сравнил западную миграцию молодых восточноевропейцев с промышленной революцией, когда многие крестьяне ринулись в крупные городские центры. Эта тенденция особенно сильна в странах Балтии. Латвия, с населением в 1,96 млн человек, лишилась около 25% своих жителей с момента распада СССР в 1991 году. ООН прогнозирует, что к 2050 году она потеряет еще 22%, уступив только Болгарии, а к 2100 году потеряет еще 41%. В Эстонии с населением 1,32 млн человек, согласно ожиданиям ООН, возможно снижение численности населения на 13% к 2050 году, и к 2100 году оно вырастет до 32%. В Литве население в 2,8 млн человек в 2050 году сократится на 17%. К 2100 году, страна потеряет еще 34%. Такая же тяжелая тенденция ожидается в отношении Украины и Молдовы. ООН прогнозирует падение населения в этих странах на 36% и 51% к концу столетия. Ожидается, что к 2100 году Россия потеряет 13% населения. Депопуляции Восточной Европы способствует ряд факторов, и в Латвии наблюдаются все эти факторы: низкий доход по сравнению с доходом более развитых стран ЕС; недостаточный рост; сильные антииммигрантские настроения. Согласно данным Евростата, средний уровень чистого заработка среди всех стран ЕС составил 24 183 евро ($29 834), в Латвии — всего 6 814 евро ($8 406). Молодые и образованные люди уезжают в огромном количестве, сокращая количество работающих взрослых, которые могут делать взносы в пенсионные фонды. Латвийский демограф Михаил Хазанс заявил, что с 2014 года каждый третий этнический латыш в возрасте от 25 до 34 лет и четверть всех латышей с высшим образованием живут за границей. В Молдове эта цифра составляет более 20%. В Украине, согласно данным государственной службы занятости, этот показатель достигает 11%. По словам студента юридического факультета Аустрис Лаксе из Латвии примерно половина его одноклассников уехала за границу. Они уехали на работу в Великобританию, Ирландию, Францию и Нидерланды. Совсем немногие молодые латыши остаются на родине, создают семьи и заводят детей. Количество учеников в школах падает, население стареет. Но даже те, кто остается, стремятся рано или поздно уехать на Запад. «Если большинство коренных латышей уедет, те, кто останется, рискуют ассимилироваться с теми, кто придет на их место — представители Ближнего Востока, Южной Азии или каких угодно других районов», — сказал Лаксе. Демографические тенденции в Восточной Европе могут измениться за счет потоков мигрантов, однако это кажется маловероятным с учетом нынешнего политического климата.9 из 10 стран с самым низким уровнем приема иммигрантов являются бывшими членами Восточного блока. В 3 прибалтийские страны из них ранее приезжали в основном русскоязычные мигранты. В Латвии эта ситуация настолько спорная, что в 2015 году, когда ЕС настаивал на том, чтобы принять всего несколько сотен сирийских беженцев, националисты угрожали выйти из правительства. В том же году Латвия оказалась на предпоследнем месте в Migrant Integration Policy Index, в котором учитываются 38 стран по качеству иммиграционной политики. На последнем месте была Турция. Латвия была четвертой с конца в списке Migrant Acceptance Scorе в 2017 году. Антииммигрантские настроения в Латвии обусловлены отчасти политикой партии National Alliancе, одной из трех партий в правящей коалиции Латвии. Выступая в парламенте в начале этого года, официальный представитель партии Янис Домбрава процитировал Eurobarometer, заявив, что 86% латышей считают, что иммигранты не приносят никакой пользы государству. В октябре премьер-министр Марис Кучинскис отклонил план ЕС по размещению еще 50 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока и Африки. Он также защищал Польшу, которая отказалась принять установленное ЕС минимальное количество беженцев — то количество беженцев, которое она обязана была принять. Латвийский демограф Хазанс отмечает, что низкие зарплаты, плохие перспективы карьерного роста и плохие условия работы являются главными причинами этой ситуации. Он предупредил о том, что параллельно экономическому будет идти и политический цикл: молодое поколение уезжает, старшее поколение остается, соответственно, электорат становится более консервативным, что еще больше усугубляет антииммигрантские настроения. Хазанс отмечает, что эмиграция прочно вошла в латышскую культуру. «Это новая норма. 10 лет назад это было довольно экзотическим решением, но теперь у 90% латышей есть друзья или родственники за границей», — заявил Хазанс. Хотя ООН и демографы рисуют мрачную картину будущего Латвии, правительство считает, что к 2022 году потоки эмиграции значительно снизятся, так как средняя заработная плата Латвии достигнет уровня минимальной заработной платы в странах, нацеленных на эмиграцию, таких как Ирландия, Германия и Великобритания. Среднемесячная заработная плата в Латвии в прошлом году составляла 1 013 евро, заработная плата в вышеупомянутых странах была вдвое выше. Домбровскис, бывший министр экономики, предположил, что к 2030 году на каждого пенсионера придется примерно один налогоплательщик частного сектора. Но Домбровскис сказал, что если ВВП может расти максимально быстро, на 5% в течение трех лет подряд, это поможет обернуть вспять эту тенденцию. В 2017 году экономика Латвии выросла ориентировочно на 4,5%.
Домбровскис отметил, что лучшей моделью развития является Ирландия. «Латвия похожа на Ирландию в 1980-х годах — сельскую страну с тем же уровнем безработицы, страдающую от медленного роста», — отметил он, добавив, что ирландское «экономическое чудо» случилось, благодаря привлекательным налоговым стимулам, которые привели в будущем к гигантам цифровой экономики. Латвия может быть кандидатом на то, чтобы стать таким технологическим хабом. Эрнестес Сталс, предприниматель в сфере ИТ-технологий, заявил, что бизнес-среда для этого уже идеальна. "Здесь дешевле и легче заниматься бизнесом, чем в других странах ЕС — меньше бюрократии, налоги ниже", — сказал Сталс. Однако основным препятствием, помимо отсутствия инвестиций, является еще и острая нехватка молодых экспертов, обладающих высокотехнологичными знаниями. "Технологические компании могут принимать до 3 тыс. выпускников в год. В Латвии — только 600 выпускников", — сказал Домбровскис. Латвия должна принимать студентов из таких соседних стран, не входящих в ЕС, как Украина и Россия, которые готовы остаться здесь после окончания университета. Возможно, более реалистичной моделью для Латвии, согласно Домбровскису, является соседняя Эстония. Хотя ее экономика растет немного медленнее, чем экономика Латвии, здесь удалось немного увеличить иммиграцию. Родина Skype, Эстония активно позиционирует себя как цифровой рай, усилия по созданию своего бренда, которые могут привлечь иностранных инвесторов. Эстонский демограф Аллан Пуур заявил, что в его стране уже отмечены более высокие уровни дохода, причем среднемесячная зарплата превышает 1200 евро. По его словам, такое несоответствие с соседними странами объясняется успехом экономических реформ Эстонии и ее тесной географической связью с Хельсинки, столицей, которая находится через Финский залив от столицы Эстонии Талинна. По его словам, многие эстонцы работают в Хельсинки днем и приезжают домой лишь на ночь.
Эстония выступает в качестве лидера цифровой экономики в ЕС и является идеальным местом для запуска высокотехнологичных компаний или создания научно-исследовательского комплекса. Правительство стремится привлекать иностранных инвесторов предложениями вида на жительство и 0% налога на реинвестированную прибыль. Ведущим инвестором является ABB Ltd., швейцарская компания, специализирующаяся на робототехнике, которая обосновалась в Эстонии, когда рухнул СССР. В настоящее время здесь работает около 1 тыс. человек. В категорию других крупных инвесторов входят такие банки как Swedbank, SEB и Nordea Bank. На шведском телекоммуникационном гиганте Telefonaktiebolaget LM Ericsson, который производит мобильные станции на своем заводе в Таллинне, насчитывается 1200 человек. Между тем, членство в НАТО помогло создать рабочие места. Центр киберзащиты организации, построенный десять лет назад в Талинне, символизирует инвестиции, которые, наряду с войсками и оборудованием НАТО, распределяются по странам-членам. Непредвиденным следствием вступления в ЕС стал отток молодежи на Запад, присоединение к НАТО принесло некоторые экономические выгоды, учитывая, что три небольшие прибалтийские страны осторожно относятся к востоку.