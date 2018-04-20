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В Литве сотрудникам разведки увеличат зарплаты
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В Литве сотрудникам разведки увеличат зарплаты 

Российская Газета 47 минут назад
Фото: Российская Газета
Учиться на собственных ошибках, видимо, сочли своевременным депутаты литовского парламента (сейма), проголосовав за поправки к закону о разведке. Судя по комментариям в местной прессе, для руководства страны последней каплей, переполнившей чашу терпения и надежд на удачи рыцарей «плаща и кинжала», послужила недавняя информация российского президента. Выступая перед руководителями ФСБ Владимир Путин сообщил, что в РФ разоблачили почти 400 иностранных агентов, но при этом государству удалось сохранить все военные секреты.
И вот 95 парламентариев в Вильнюсе утвердили документ, согласно которому предусматривается рост заработной платы сотрудников спецслужб в два этапа — с 1 июля 2018 и с 1 июля 2019 года, сообщает BaltNews.lt со ссылкой на результаты голосования литовских народных избранников. Только трое депутатов Литвы высказались против таких поправок, а пять человек проявили сдержанность при голосовании.
В кулуарах парламента депутаты назвали рост расходов на разведку «ответом России». И вот подготовлен литовский «демарш»: доходы разведчиков вырастут до 50% в зависимости от должности, выслуги лет и успехов по службе.
Ожидается, полагают в руководстве прибалтийской республики, что именно рост денежного довольствия позволит повысить квалификацию и профессиональный опыт чиновника. Министр обороны Раймундас Кароблис мимоходом обмолвился, что зарплаты специалистов разведки на данный момент составляют чуть больше 600 евро.
По заявлениям членов правительства Литвы, в 2018 году спецслужбам не понадобится дополнительное финансирование из госбюджета, но в 2019 году без увеличения субсидий не обойтись. Например, в 2019-2020 годах только департаменту госбезопасности дополнительно потребуется 3 млн евро. 2 млн евро дополнительно просит и оперативный департамент разведки и контрразведки минобороны.
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