«Физрук» Михаил Петров рассказал DELFI о своём сотрудничестве с российскими спецслужбами 

Псковский тренер Михаил Петров, находящийся в эстонской тюрьме, дал интервью DELFI, в котором рассказал о своём сотрудничестве со спецслужбами. Он подтвердил, что несколько лет назад был осведомителем у спецслужб, а в 90-е — помогал в информации по двум конкретным делам. «Я могу раскрыть два эпизода сотрудничества [с ФСБ в 90-е], которые не являются секретом. Один эпизод был связан с наркоторговлей в том числе: она уходила в Эстонию. То есть, по большому счету, меня можно и поблагодарить. Второй эпизод, если помните, в Латвии флаги поднимали национал-большевики, помните? Экстремисты. И такое должно было произойти и в Таллинне. Вот мы и работали по таким группам. В общем-то вот так, это обычная работа обычной спецслужбы, на которую другая сторона не может предъявлять никаких претензий. То есть, это то же самое, если бы сотрудник ваших спецслужб боролся с коррупцией, а где-то через 10 лет он поедет на Эрмитаж посмотреть в Питер — и его арестуют», — рассказал Петров. Кроме того, псковский тренер подтвердил и сотрудничество с ФСБ уже в 2010-е годы. «Работал ли я против Эстонии или нет? Да, я действительно работал. Какой-то короткий промежуток, три года в 2010-х годах. Работа эта заключалась в том, что и описывали в ежегоднике КаПо. То есть я подтверждаю, что в этом заключалась моя работа. Но могу сказать, что я эту работу саботировал, поэтому меня, в общем-то, от этого дела отвадили и начали на политическую работу направлять. А в Эстонии да, я подтверждаю то, что в ежегоднике они сказали — это можно называть так, но конечно, занимался я этим очень поверхностно. Ну, по-житейски — приезжаю я на соревнования, и мне рассказывают, что вот люди недовольны тем-то и тем-то, и потом на встрече с куратором от ФСБ я это рассказывал. Ну и которая тоже является — правильно [гендиректор КаПо Арнольд] Синисалу сказал, что даже такая мелкая информация собирается как мозаика», отметил Петров. Михаил Петров отметил, что не видит за собой никакого предательства, потому что пострадал и наказание получил только он. «Я работал один. Встречи мои в Эстонии были только с людьми, которые не знали, кто я такой, такое просто общение. То есть по сути дела, моя история закончится уже в этом июле. То есть начало было — и конец. Но, в отличие от КАПО, я бы не считал начало от 90-х годов. А начало, то что касается Эстонии — это вот 2010-е годы», — заключил псковский тренер. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».