Умер митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий

"Днем 19 апреля 2018 года отошел к Господу митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий", — говорится в сообщении.

Митрополит Корнилий (в миру Вячеслав Якобс) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии.

В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. В августе 1945 года был рукоположен во диакона. Назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу в феврале 1948 года. В 1951 году заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.

В 1951-1957 годах состоял в клире Вологодской епархии. Двадцать седьмого февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за «антисоветскую агитацию» (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). В мае 1957 года Вологодским областным судом осужден на десять лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг).

По определению Верховного суда 12 сентября 1960 года срок заключения был снижен до пяти лет. По решению Верховного суда Мордовской АССР в сентябре 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллине.