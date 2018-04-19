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Умер митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий
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Умер митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
ТАЛЛИН, 19 апр — РИА Новости. Митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий, являвшийся главой эстонской православной церкви, скончался в четверг на 94-м году жизни, сообщается на сайте Эстонской православной церкви Московского патриархата.
"Днем 19 апреля 2018 года отошел к Господу митрополит Таллинский и всея Эстонии Корнилий", — говорится в сообщении.
Митрополит Корнилий (в миру Вячеслав Якобс) родился 19 июня 1924 года в Таллине, в семье полковника царской армии, после революции оказавшегося в Эстонии.
В 1943 году окончил гимназию и служил псаломщиком в церкви Рождества Богородицы в Таллине. В августе 1945 года был рукоположен во диакона. Назначен настоятелем храма Марии Магдалины в Хаапсалу в феврале 1948 года. В 1951 году заочно закончил Ленинградскую духовную семинарию.
В 1951-1957 годах состоял в клире Вологодской епархии. Двадцать седьмого февраля 1957 года УКГБ Вологодской области был арестован за «антисоветскую агитацию» (хранение книг религиозного содержания, беседы с верующими). В мае 1957 года Вологодским областным судом осужден на десять лет. Заключение отбывал в политических лагерях в Мордовии (Дубравлаг).
По определению Верховного суда 12 сентября 1960 года срок заключения был снижен до пяти лет. По решению Верховного суда Мордовской АССР в сентябре 1960 года освобожден условно-досрочно. Реабилитирован 14 октября 1988 года. В ноябре 1960 года вернулся в Эстонию и был назначен настоятелем храма Иоанна Предтечи в Таллине.
На первом заседании Священного синода под руководством патриарха Московского и всея Руси Алексия II в июле 1990 года был назначен епископом Таллинским, викарием патриарха. В августе 1990 года пострижен в монашество в Успенском Псково-Печерском монастыре с именем Корнилий, в сентябре возведен в сан архимандрита. В 1995 году Корнилий был возведен в сан архиепископа, а в ноябре 2000 года — в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии.
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