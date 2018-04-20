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Похороны митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия пройдут 22 апреля
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Похороны митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия пройдут 22 апреля 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
ТАЛЛИН, 20 апр — РИА Новости. Отпевание и похороны митрополита Таллинского и всея Эстонии Корнилия пройдут 22 апреля в кафедральном соборе князя Александра Невского столицы Эстонии, в этот же день на Александро-Невском кладбище Таллина состоятся его похороны, сообщает Священный синод Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП) после экстренного заседания.
Митрополит Корнилий скончался в четверг на 94-м году жизни. Он был возведен в сан митрополита Таллинского и всея Эстонии в ноябре 2000 года.
"На заседании Синода обсуждались организационные вопросы по проведению отпевания и похорон почившего предстоятеля ЭПЦ МП. Было решено провести отпевание в кафедральном Александро-Невском соборе в воскресенье, 22 апреля. Начало богослужения в 9:30, похороны на кладбище в 14:00", — говорится в сообщении на сайте церкви.
Соболезнования в связи со смертью Корнилия выразили патриарх Московский и всея Руси Кирилл, посольство РФ в Таллине, а также президент Эстонии Керсти Кальюлайд и премьер-министр Юри Ратас.
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