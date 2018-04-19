Литва увеличит число сотрудников на границе с Калининградской областью

Власти Калининградской области встретились с литовскими коллегами для обсуждения работ по подготовке пунктов пропуска к Чемпионату мира.

Речь о необходимости организовать работу таможни таким образом, чтобы тем, кто будет следовать на мировое спортивное состязание, не пришлось простаивать на границе в очередях.

Встреча прошла в Пагегяе. Он расположен в пяти километрах от пункта пропуска Советск-Панемуне.

Российская сторона предлагает наметить возможность приостановки движения грузовых машин в часы пиковой нагрузки. То есть, когда через границу пойдет поток футбольных болельщиков.