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Эстонцы привезут в Салехард «Вишневый табак» и «Живые картинки»
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Эстонцы привезут в Салехард «Вишневый табак» и «Живые картинки» 

ИА Север-Пресс 4 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
В окружном Центре национальных культур 4 мая откроют Дни кино Эстонии.
В мероприятии примут участие советник по культуре Посольства Эстонии в Москве Димитрий Миронов, директор Института кино Эстонии Эдит Сепп, директор Института художественных и гуманитарных проектов Дмитрий Фролов. Для гостей культурного события запланирована лекция, посвящённая истории эстонского кинематографа, которую прочитает директор Института кино Эстонии Эдит Сепп. Рассказ будет сопровождаться просмотром отрывков из самых важных кинолент.
К показу для взрослой зрительской аудитории предложат пять художественных фильмов: «Георг», «По грибы», «Живые картинки», «Эстонка в Париже», «Вишневый табак», а также сборник анимации режиссера Прийта Пярна. Для детской аудитории продемонстрируют полнометражный мультипликационный фильм «Лотте и тайна лунного камня» и художественный фильм «Тайное общество Супилинна».
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, мероприятие приурочили к 100-летию провозглашения независимости Эстонской Республики. Проведение дней эстонского кино послужит расширению культурных связей жителей окружной столицы с партёрами из Эстонии.
Напомним, в прошлом году в рамках проводимого в Салехарде третьего Международного фестиваля «Неделя графики и дизайна в столице Ямала» делегация Посольства Эстонской Республики в России приняла участие в открытии выставки русского художника из Таллина Владислава Станишевского «Равноденствие». В эти же дни состоялся показ документального фильма «Народ водоплавающей птицы» режиссёра Леннарта Мери.
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