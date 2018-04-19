Эстонцы привезут в Салехард «Вишневый табак» и «Живые картинки»

В окружном Центре национальных культур 4 мая откроют Дни кино Эстонии

В мероприятии примут участие советник по культуре Посольства Эстонии в Москве Димитрий Миронов, директор Института кино Эстонии Эдит Сепп, директор Института художественных и гуманитарных проектов Дмитрий Фролов . Для гостей культурного события запланирована лекция, посвящённая истории эстонского кинематографа, которую прочитает директор Института кино Эстонии Эдит Сепп. Рассказ будет сопровождаться просмотром отрывков из самых важных кинолент.

К показу для взрослой зрительской аудитории предложат пять художественных фильмов: «Георг», «По грибы», «Живые картинки», «Эстонка в Париже», «Вишневый табак», а также сборник анимации режиссера Прийта Пярна. Для детской аудитории продемонстрируют полнометражный мультипликационный фильм «Лотте и тайна лунного камня» и художественный фильм «Тайное общество Супилинна».

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в окружном департаменте международных и внешнеэкономических связей, мероприятие приурочили к 100-летию провозглашения независимости Эстонской Республики. Проведение дней эстонского кино послужит расширению культурных связей жителей окружной столицы с партёрами из Эстонии.