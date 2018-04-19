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В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня
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В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ВИЛЬНЮС, 19 апр — РИА Новости. На жилой дом в столице Литвы упала металлическая 12-метровая смотровая башня, сообщает в четверг пресс-служба Единого центра помощи Литвы.
"В четверг в 13.15 (время совпадает с мск) Единый центр помощи получил сообщение о том, что в Вильнюсе на жилой дом по адресу улица Бирбиню 10 упала 12-метровая металлическая смотровая башня, которая повредила строение", — говорится в сообщении центра.
По данным ведомства на место происшествия отправлены силы противопожарной спасательной службы, информация о происшествии передана станции «скорой помощи», а также старшему вильнюсскому комиссариату полиции. О пострадавших пока не сообщается.
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