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В Латвии предложили заменить гастарбайтеров на армию роботов
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В Латвии предложили заменить гастарбайтеров на армию роботов 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 19 апр — РИА Новости. Депутат Сейма Латвии от входящего в состав правительства Национального объединения «Все — Латвии» Александр Кирштейнс считает, что необходимо построить армию роботов, чтобы не привлекать гастарбайтеров из-за рубежа.
"В Латвии не хватает рабочих рук? Значит, нужно построить 65 тысяч роботов на миллион работников, как в Корее. Будут пахать в две смены и заменят 130 тысяч привезенных рабочих", — написал Кирштейнс в своем профиле в Twitter.
Латвия в последние годы столкнулась с серьезным демографическим кризисом. Республика, в которой проживают около 2 миллионов человек, за счет эмиграции и превышении уровня смертности над рождаемостью за последние 10 лет потеряла, по разным данным, от 250 до 400 тысяч человек.
Предприниматели жалуются на нехватку рабочих рук в Латвии и просят власти смягчить режим пребывания в стране трудовых мигрантов.
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