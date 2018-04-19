Ещё
В Литве переименовали музей жертв геноцида
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Литве переименовали музей жертв геноцида 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Сейм Литвы внёс поправки в закон о Центре исследований геноцида и сопротивления жителей республики, в соответствии с которыми вильнюсский музей жертв геноцида переименован в музей оккупации и борьбы за свободу.
Экспозиция находится в здании, где располагался КГБ Литовской ССР. Она подробно рассказывала о борьбе «лесных братьев» с советской властью и о сталинских репрессиях. Советский период был представлен как оккупация и геноцид литовцев.
Название музея и экспозицию критиковали за то, что в ней не представлен геноцид евреев, а также подвергалось сомнению понятие «геноцид» в отношении сталинских репрессий. В частности, колумнист The Guardian Джонатан Фридланд в статье «Могу понять, почему литовцев привлекает теория „двойного геноцида“. Но от этого она не менее отвратительна» («I see why 'double genocide' is a term Lithuanians want. But it appals me») писал: «Когда уравниваются преступления нацизма и коммунизма, мы, как правило, не видим честного рассказа о первых. В табличке на стене Девятого форта (крепость в Каунасе, превращённая нацистами в концлагерь. — Прим. ред.), к примеру, говорится лишь о „нацистах и их пособниках“. Там не упоминается, что этими „пособниками“ были добровольцы-литовцы, с готовностью истреблявшие своих сограждан еврейской национальности. В ходе путешествия по стране — а я посетил целый ряд памятных мест, связанных с войной, — я нигде не увидел признания голой, неприглядной правды: тот факт, что доля погибших среди литовских евреев (более 90%) была одной из самых высоких в оккупированной нацистами Европе, в основном обусловлен тем, что гитлеровцам активно помогало местное население».
«Репрессии советского периода были ужасны, но геноцидом их не назовешь, — утверждал колумнист The Guardian. — Арест и расстрел во рву у форта — не одно и то же. Это несопоставимые вещи, и утверждать обратное — значит лишать понятие «геноцид» всякого смысла».
Прежде чем переименовать музей, в Литве прошли дискуссии на тему участия литовцев в холокосте. На решение повлияла книга вильнюсской писательницы Руты Ванагайте «Наши» о литовцах — убийцах евреев. Издание стало бестселлером, раскрыло ужасную правду. Разразился скандал, однако противопоставить фактам ничего не удалось. В Литве известно 227 мест расправ над евреями.
Парламентская газета: последние новости
Более 100 тысяч пенсионеров получат выплату в связи с 73-й годовщиной Победы Латвийский националист предложил заменить гастарбайтеров роботами В Вильнюсе начали читать обвинительные заключения по делу о 13 января 1991 года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300588
РФ нашла способ поквитаться с США139
Болгария: спасибо России, но…287
Российским морякам удалось сбежать с Украины136
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца211
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение