В Литве переименовали музей жертв геноцида

Сейм Литвы внёс поправки в закон о Центре исследований геноцида и сопротивления жителей республики, в соответствии с которыми вильнюсский музей жертв геноцида переименован в музей оккупации и борьбы за свободу.

Экспозиция находится в здании, где располагался КГБ Литовской ССР. Она подробно рассказывала о борьбе «лесных братьев» с советской властью и о сталинских репрессиях. Советский период был представлен как оккупация и геноцид литовцев.

Название музея и экспозицию критиковали за то, что в ней не представлен геноцид евреев, а также подвергалось сомнению понятие «геноцид» в отношении сталинских репрессий. В частности, колумнист The Guardian Джонатан Фридланд в статье «Могу понять, почему литовцев привлекает теория „двойного геноцида“. Но от этого она не менее отвратительна» («I see why 'double genocide' is a term Lithuanians want. But it appals me») писал: «Когда уравниваются преступления нацизма и коммунизма, мы, как правило, не видим честного рассказа о первых. В табличке на стене Девятого форта (крепость в Каунасе , превращённая нацистами в концлагерь. — Прим. ред.), к примеру, говорится лишь о „нацистах и их пособниках“. Там не упоминается, что этими „пособниками“ были добровольцы-литовцы, с готовностью истреблявшие своих сограждан еврейской национальности. В ходе путешествия по стране — а я посетил целый ряд памятных мест, связанных с войной, — я нигде не увидел признания голой, неприглядной правды: тот факт, что доля погибших среди литовских евреев (более 90%) была одной из самых высоких в оккупированной нацистами Европе, в основном обусловлен тем, что гитлеровцам активно помогало местное население».

«Репрессии советского периода были ужасны, но геноцидом их не назовешь, — утверждал колумнист The Guardian. — Арест и расстрел во рву у форта — не одно и то же. Это несопоставимые вещи, и утверждать обратное — значит лишать понятие «геноцид» всякого смысла».

Прежде чем переименовать музей, в Литве прошли дискуссии на тему участия литовцев в холокосте. На решение повлияла книга вильнюсской писательницы Руты Ванагайте «Наши» о литовцах — убийцах евреев. Издание стало бестселлером, раскрыло ужасную правду. Разразился скандал, однако противопоставить фактам ничего не удалось. В Литве известно 227 мест расправ над евреями.