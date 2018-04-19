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Латвийский националист предложил заменить гастарбайтеров роботами
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Латвийский националист предложил заменить гастарбайтеров роботами 

Парламентская газета 5 часов назад
Фото: Парламентская газета
Депутат Сейма от Национального объединения Александр Кирштейнс предложил заменить гастарбайтеров роботами. Об этом сообщает портал rus.delfi.lv.
«В Латвии не хватает рабочих рук? Значит, нужно построить 65 000 роботов на миллион работников. Будут пахать в две смены и заменят 130 000 привезённых рабочих!» — сказал парламентарий.
В сообщении отмечается, что Национальное объединение последовательно выступает против массового привлечения гастарбайтеров для решения проблем в латвийской экономике.
Парламентский секретарь министерства юстиции Янис Иесалниекс, представляющий партию, считает трудовую миграцию угрозой для латышей, которых, по его словам, приезжие вытеснят из сфер экономики, связанных с низкоквалифицированным трудом.
Иесалниекс утверждал, что главная цель Национального объединения — сделать так, «чтобы и в будущем Латвию населяли латыши», напоминает rus.delfi.lv.
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