Латвия оказалась на грани потери транзита российского зерна

Латвийские порты будут осуществлять транзит российского зерна только в течение ближайших трех-пяти лет, отмечают местные СМИ.

Это станет еще одним ударом после резкого снижения объема транзита российских нефтепродуктов и угля, пишет газета Dienas Bizness. Речь идет лишь о нескольких миллионах тонн российской сельхозпродукции, но для портовых терминалов это тоже серьезная потеря, сообщает Delfi.

В прошлом году латвийские порты перевалили в общей сложности 4,23 млн тонн зерна и зернопродуктов.

Член правления Liepаja Bulk Terminal Ltd Юрис Матвеев, тем не менее, считает, что не нужно драматизировать ситуацию.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские порты в Прибалтике оставляют страны Балтики без российских грузов.