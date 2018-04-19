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Латвия оказалась на грани потери транзита российского зерна
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Латвия оказалась на грани потери транзита российского зерна 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Латвийские порты будут осуществлять транзит российского зерна только в течение ближайших трех-пяти лет, отмечают местные СМИ.
Это станет еще одним ударом после резкого снижения объема транзита российских нефтепродуктов и угля, пишет газета Dienas Bizness. Речь идет лишь о нескольких миллионах тонн российской сельхозпродукции, но для портовых терминалов это тоже серьезная потеря, сообщает Delfi.
В прошлом году латвийские порты перевалили в общей сложности 4,23 млн тонн зерна и зернопродуктов.
Член правления Liepаja Bulk Terminal Ltd Юрис Матвеев, тем не менее, считает, что не нужно драматизировать ситуацию.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как российские порты в Прибалтике оставляют страны Балтики без российских грузов.
В августе прошлого года на заседании латвийско-российской межправительственной комиссии Латвия призвала Россию продолжать использовать латвийские порты для перевозки грузов, несмотря на развитие собственных портов.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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