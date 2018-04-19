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В Латвии хотят запретить работу в вузах иностранцам, не знающим латышского
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В Латвии хотят запретить работу в вузах иностранцам, не знающим латышского 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 19 апр — РИА Новости. Министр образования и науки Латвии Карлис Шадурскис настаивает на том, чтобы иностранные преподаватели без достаточного знания латышского языка не привлекались на работу в вузы страны. Об этом заявила учредитель партии «Движение „за!“, бывший министр благосостояния республики Илзе Винькеле.
По ее словам, она настаивала на поправках к закону, предусматривающих лояльность к иностранным специалистам. Винькеле предлагала, чтобы на академических должностях избираемому персоналу в первые два года не применялось требование знать государственный язык на высшем уровне. Однако ее предложение было отклонено.
»По предложению министра образования Карлиса Шадурскиса, комиссия Сейма по образованию и науке решила закрыть дверь иностранным преподавателям, которые хотели бы здесь работать", — цитирует слова Винькеле Sputnik Латвия.
Происходящее прокомментировал профессор Латвийского университета, один из ведущих мировых специалистов по квантовым компьютерам Андрис Амбайнис.
"Жаль, что в Сейме страх перед несуществующей угрозой латышскому языку превалирует над желанием улучшить высшее образование. Хотя предложение Винькеле, которое отклонили, все равно более ограничительное по сравнению с эстонской реальностью", — сказал профессор. В Латвии один государственный язык — латышский, все остальные языки имеют статус иностранных. При этом около 40% населения республики — русскоязычные.
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