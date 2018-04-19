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Латвийское правительство запретит работать преподавателям, которые не знают латышского языка
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Латвийское правительство запретит работать преподавателям, которые не знают латышского языка 

360tv.ru 23 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Министр образования Карлис Шадурскис обозначил необходимость избегать приема на работу в вузы преподавателей из‐за рубежа, которые плохо владеют латышским языком. Внимание на это привлекла бывший минист благосостояния Илзе Винькеле, основавшая партию «Движение „За!“», сообщило РИА «Новости».
Она рассказала о своих не получивших поддержки просьбах внести поправки в закон. Винькеле призывала ослабить строгое правило, которое не требует от работающих на академических должностях знания официального языка.
Иностранный профессорско-преподавательский состав, вас не будут больше беспокоить вузы Латвии. По предложению министра образования Карлиса Шадурскиса, комиссия Сейма по образованию и науке решила закрыть дверь иностранным преподавателям, которые хотели бы здесь работать. Даже без переходного периода для обучения латышскому языку. Мое предложение отклонено
— Илзе Винькеле\
Напомним, что в мэр Даугавпился не смог дважды сдать экзамен по латышскому. Из-за этого его могут лишить депутатского поста.
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