Латвийское правительство запретит работать преподавателям, которые не знают латышского языка

Министр образования Карлис Шадурскис обозначил необходимость избегать приема на работу в вузы преподавателей из‐за рубежа, которые плохо владеют латышским языком. Внимание на это привлекла бывший минист благосостояния Илзе Винькеле, основавшая партию «Движение „За!“», сообщило РИА «Новости»

Она рассказала о своих не получивших поддержки просьбах внести поправки в закон. Винькеле призывала ослабить строгое правило, которое не требует от работающих на академических должностях знания официального языка.

Иностранный профессорско-преподавательский состав, вас не будут больше беспокоить вузы Латвии . По предложению министра образования Карлиса Шадурскиса, комиссия Сейма по образованию и науке решила закрыть дверь иностранным преподавателям, которые хотели бы здесь работать. Даже без переходного периода для обучения латышскому языку. Мое предложение отклонено

— Илзе Винькеле\

Напомним, что в мэр Даугавпился не смог дважды сдать экзамен по латышскому. Из-за этого его могут лишить депутатского поста.