Латвия планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог на алкоголь

Рига , 18 апреля / Синьхуа / — Латвия планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог на алкоголь: в 2018 году — на 15 проц, в 2019 году — на 10 проц, в 2020 году — еще на 10 проц, сообщает в среду агентство ЛЕТА.

Резкое повышение акцизного налога в последующие годы может способствовать тому, что жители Латвии будут ездить за более дешевым алкоголем в соседние страны, а рынок нелегального алкоголя увеличится, заявила Латвийская ассоциация алкогольной отрасли.

В 2009 году в Латвии акциз на крепкий алкоголь был повышен на 41 проц, ныне в среднем акциз и налог на добавленную стоимость на алкоголь в Латвии составляют более 70 проц, а порой и около 90 проц цены напитка в магазине. —0—