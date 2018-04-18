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Латвия планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог на алкоголь
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Латвия планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог на алкоголь 

ИА Синьхуа 3 часа назад
Рига, 18 апреля /Синьхуа/ — Латвия планирует в следующие три года резко повысить акцизный налог на алкоголь: в 2018 году — на 15 проц, в 2019 году — на 10 проц, в 2020 году — еще на 10 проц, сообщает в среду агентство ЛЕТА.
Резкое повышение акцизного налога в последующие годы может способствовать тому, что жители Латвии будут ездить за более дешевым алкоголем в соседние страны, а рынок нелегального алкоголя увеличится, заявила Латвийская ассоциация алкогольной отрасли.
В 2009 году в Латвии акциз на крепкий алкоголь был повышен на 41 проц, ныне в среднем акциз и налог на добавленную стоимость на алкоголь в Латвии составляют более 70 проц, а порой и около 90 проц цены напитка в магазине. —0—
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