Ещё
В Литве ограничат доступность оружия для граждан, кроме членов Союза стрелков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Литве ограничат доступность оружия для граждан, кроме членов Союза стрелков 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Правительство Литвы 18 апреля утвердило поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами, согласно которым полуавтоматическое оружие с магазином более чем на 10 патронов будет запрещено продавать гражданским лицам.
В Литве разрешено покупать огнестрельное оружие, включая полуавтоматическое, если полиция дала разрешение конкретному лицу. Предложение правительства обусловлено директивой Евросоюза, которая должна быть утверждена сеймом страны до середины сентября. Полуавтоматическое оружие с магазином менее 10 патронов гражданам можно будет покупать и после указанного запрета.
Однако правительство предложило не применять этот запрет к членам стрелковых клубов и Союза стрелков, хотя это гражданские лица.
Союз стрелков является военизированной организацией, созданной в 1919 году как ополчение, но после вхождения Литвы в состав СССР его члены подверглись репрессиям. В 1985 году организация стала возрождаться.
По данным агентства BNS, в настоящее время в Союз стрелков входят около 4,6 тысяч граждан, однако СМИ сообщают о 10 тысячах членов организации.
Парламентская газета: последние новости
Более 100 тысяч пенсионеров получат выплату в связи с 73-й годовщиной Победы Экс-министр Латвии осудил ликвидацию образования на русском языке Премьер Литвы не прислушался к указанию президента уволить главу минсельхоза
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва выступила с жестким требованием к ОЗХО185
Ребенок раскрыл «тайну» химатаки в Сирии
СК показал результаты расследования по Скрипалям74
Россия нашла способ защититься от санкций407
Крым нацелился на Сирию153
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:26
Решена судьба российских банков в SWIFT
Экономика
00:15
Звезда Comedy Club пострадала от злодеев с трубами
Шоу-бизнес
00:29
«Я болен»: Почему не заметили «сигналы» устроившего резню школьника
Происшествия
01:34
Москва призовет на помощь дожди
Новости Москвы
00:52
У Лепса заподозрили тяжелую болезнь
Шоу-бизнес
07:36
Сын Че Гевары высказался о принадлежности Крыма
Политика
00:55
В Британии начали расследование против RT
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение