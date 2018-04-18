В Литве ограничат доступность оружия для граждан, кроме членов Союза стрелков

Правительство Литвы 18 апреля утвердило поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами, согласно которым полуавтоматическое оружие с магазином более чем на 10 патронов будет запрещено продавать гражданским лицам.

В Литве разрешено покупать огнестрельное оружие, включая полуавтоматическое, если полиция дала разрешение конкретному лицу. Предложение правительства обусловлено директивой Евросоюза , которая должна быть утверждена сеймом страны до середины сентября. Полуавтоматическое оружие с магазином менее 10 патронов гражданам можно будет покупать и после указанного запрета.

Однако правительство предложило не применять этот запрет к членам стрелковых клубов и Союза стрелков, хотя это гражданские лица.

Союз стрелков является военизированной организацией, созданной в 1919 году как ополчение, но после вхождения Литвы в состав СССР его члены подверглись репрессиям. В 1985 году организация стала возрождаться.

По данным агентства BNS, в настоящее время в Союз стрелков входят около 4,6 тысяч граждан, однако СМИ сообщают о 10 тысячах членов организации.