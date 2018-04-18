В Латвии отказались отключать российские телеканалы по требованию националистов

Латвийская телекоммуникационная компания Lattelecom, 51% акций которой принадлежат государству, несмотря на критику правящего Национального объединения, отказалась отключать трансляцию российских телеканалов.

Председатель совета Lattelecom Гатис Кокинс сообщил, что «большая часть наших клиентов — примерно три четверти — высказалась очень негативно про вероятность того, что в их основном пакете может не быть российских каналов».

«Чисто коммерчески это, конечно, было бы абсолютно недопустимым решением. И понятно, что предприятие, будучи коммерческим, этого никогда не сделает», — сказал он в эфире канала RīgaTV 24.

Кокинс заявил, что Lattelecom отключит российские телеканалы лишь тогда, когда это прикажет сделать регулятор — Национальный совет по электронным СМИ.

По его словам, для борьбы с «российской пропагандой» есть два метода: «пассивный — что-то закрыть и запретить, и активный — сделать что-то лучше, увереннее и более вдохновляюще».