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Латвия не смогла укрепить границу с РФ
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Дожди помешали властям Латвии укрепить границу с Россией 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: AFP 2018 / Ilmars Znotins
Ливни, которые в прошлом году привели к наводнению на востоке Латвии, помешали работам по укреплению границы с Россией, рассказал в интервью телеканалу LTV министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Единство").
"В этом году границу укрепить не успеют. Возможно, это удастся в следующем году, помешали ливни", — сказал министр.
Министр признал также, что погранохрана испытывает кадровый голод. В настоящий момент не хватает более 200 пограничников.
По словам министра, до 2020 года также необходимо привести в порядок границу с Белоруссией.
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