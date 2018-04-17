Русский союз Латвии впервые подал заявку на первомайскую манифестацию

Об этом сообщил информационному порталу Baltnews.lv депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов, уточнив во вторник, 17 апреля, что в мэрию уже подана заявка на проведение 1 мая массового шествия по центру латвийской столицы — улице Бривибас.

В современной Латвии , пояснил Митрофанов, 1 мая считается выходным днем, символизируя День труда и День созыва Учредительного собрания. Но у этой даты, напомнил он, исторически иной — «непокорный, боевой характер, которого не хватает обществу в настоящем». По его словам, организаторы готовятся провести в Риге мирную акцию под лозунгами «Мир, Май, Марш! За свободу выбора языка образования!» Но они готовы прислушаться и к возможным уточняющим девизам маевки, которые могут поступить в штаб от гражданского общества.

Следует напомнить, что поддержку русской лингвистической общине Латвии выразили в конце прошлой недели и делегаты XII Региональной конференции российских соотечественников 27 европейских стран. Центральной темой на их форуме в словенском городе Блед был вопрос об образовании на языках национальных меньшинств в этой прибалтийской республике, сообщал портал Всемирного координационного совета соотечественников.

В заявлении совета подчеркивается, что создание в Латвии в 1991 году института массового безгражданства и его сохранение до настоящего времени не только привело к ликвидации всеобщего избирательного права, но и, по оценке ПАСЕ, создало «долговременный дефицит демократии». А решение парламента Латвийской Республики ликвидировать существующую с 1789 года систему школ с русским языком обучения грубо нарушает Всеобщую Декларацию прав человека и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств (ратифицирована парламентом Латвии в мае 2005 г.), в том числе в части запрета политики насильственной ассимиляции.