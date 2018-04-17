Русский союз Латвии впервые подал заявку на первомайскую манифестацию 

Об этом сообщил информационному порталу Baltnews.lv депутат Европейского парламента Мирослав Митрофанов, уточнив во вторник, 17 апреля, что в мэрию уже подана заявка на проведение 1 мая массового шествия по центру латвийской столицы — улице Бривибас.
В современной Латвии, пояснил Митрофанов, 1 мая считается выходным днем, символизируя День труда и День созыва Учредительного собрания. Но у этой даты, напомнил он, исторически иной — «непокорный, боевой характер, которого не хватает обществу в настоящем». По его словам, организаторы готовятся провести в Риге мирную акцию под лозунгами «Мир, Май, Марш! За свободу выбора языка образования!» Но они готовы прислушаться и к возможным уточняющим девизам маевки, которые могут поступить в штаб от гражданского общества.
Следует напомнить, что поддержку русской лингвистической общине Латвии выразили в конце прошлой недели и делегаты XII Региональной конференции российских соотечественников 27 европейских стран. Центральной темой на их форуме в словенском городе Блед был вопрос об образовании на языках национальных меньшинств в этой прибалтийской республике, сообщал портал Всемирного координационного совета соотечественников.
В заявлении совета подчеркивается, что создание в Латвии в 1991 году института массового безгражданства и его сохранение до настоящего времени не только привело к ликвидации всеобщего избирательного права, но и, по оценке ПАСЕ, создало «долговременный дефицит демократии». А решение парламента Латвийской Республики ликвидировать существующую с 1789 года систему школ с русским языком обучения грубо нарушает Всеобщую Декларацию прав человека и Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных меньшинств (ратифицирована парламентом Латвии в мае 2005 г.), в том числе в части запрета политики насильственной ассимиляции.
В этой связи российские соотечественники стран Европы обратились к руководству Евросоюза с призывом принять все необходимые меры для ликвидации в Латвии долговременного дефицита демократии и обеспечения соблюдения прав национальных меньшинств на сохранение своего языка и своей культуры, включая право на получение образования на родном языке, и недопущение насильственной ассимиляции 37% населения страны.
Заявление адресовано верховному комиссару ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейну, верховному комиссару по правам человека Совета Европы Дуне Миятович, верховному комиссару по делам национальных меньшинств ОБСЕ Ламберто Заньеру, генеральному директору ЮНЕСКО Одри Озуле, президенту ЕП Антонио Таяни, президенту Европейского Совета Дональду Туску, президенту ЕК Жану Клоду Юнкеру.