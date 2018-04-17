Эксперт: Эстонская государственность начинает судорожно искать врагов

Политическая элита современной Эстонии , присягнув идеалам западного мира, «воспитает огромную армию противников сегодняшнего строя, среди которых не только участники „Тотального диктанта“, но и молодежь из элитной национальной гимназии Густава Адольфа». К такому выводу приходит руководитель таллинского рекламного агентства «Studio of Marketing» Юри Кивит.

Более того, по его мнению, которое цитирует портал сегодня портал BaltNews, довольно скоро лояльность эстонцев к России будет столь же высокой, как перед Второй мировой войной. Полемизируя с утверждениями Полиции безопасности (КаПо), которая запугивает население ЭР, утверждая, что именно Москва пытается манипулировать сознанием эстонской молодежи, Юри Кивит позволил себе обратиться к законам элементарной динамики.

Из уроков физики, напомнил он, известно, что сила действия равняется силе противодействия. Только тогда предмет находится в состоянии покоя. С обществом происходит то же самое. На эстонскую молодежь действуют самые различные силы. Запад олицетворяет националистическая государственная пропаганда, смысл которой сводится к тезису «всё русское — это угроза существованию эстонского народа». Но беда такой логики состоит в том, что она изначально не обладает движущей силой, а только излучает силу противодействия.

В этих условиях, полагает эксперт, эстонская государственность теряет точку опоры и начинает судорожно искать врагов. И все чаще шпионами и провокаторами назначаются совершенно не враждебные к государству фигуры. Эта сила «против России», утверждает Кивит, настолько сильно воздействует на общество, что, естественно, порождает противодействие. Люди, которых начинают «прессовать» только за то, что они поют песни на русском или изучают русскую литературу, невольно начинают сопротивляться такому агрессивному прессингу.

И со временем становятся оппозиционно настроенными к государственному аппарату. Ведь в случае отсутствия сопротивления с вешней стороны у Эстонии не останется ни одного мотива для движения — она просто исчезнет. Иной идеологии, утверждает Юри Кивит, у государства нет. Можно сколь угодно, поясняет он, говорить о защитной функции НАТО в Эстонии, но для россиян это не выглядит так. По причине того, что захватывать и потом содержать эту страну в ближайшем столетии у восточного соседа Таллина нет никакого смысла. России надо, чтоб на ее границах «было дружественное, не агрессивное по отношению к ней, общество». Для этого лучше всего развивать культурные связи, общественные контакты, туризм.

Именно этим Москва и занимается в последние годы. Занимается, кстати, успешно, утверждает Юри Кивит.