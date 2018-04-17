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Международная выставка «ТрансРоссия» открылась в Москве
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Международная выставка «ТрансРоссия» открылась в Москве 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
В выставке принимают участие более 390 компаний из 26 стран мира. Компании представляют на выставочных стендах свои транспортно-логистические услуги, услуги по обработке, хранению грузов и логистике, финансовые, информационные услуги и таможенное оформление.
Эстонские компании традиционно объединены Национальным стендом, который уже не первый год сохраняет креативный лозунг "Эстония — Ваш Логи (сти) ческий Выбор".
На Национальном стенде Эстонии представлены 13 эстонских предприятий. Помимо таких ведущих компаний, как Тallinna Sadam, EVR Cargo, Silport, Eesti Raudtee, Transiidikeskuse AS, Tallship и других, появились новые имена — CF&S Group и GRS Marine.
Выставка «ТрансРоссия» продлится 3 дня, с 17 по 19 апреля. Экспозиция представлена в Московском выставочном центре «Крокус Экспо».
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