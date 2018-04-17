Международная выставка «ТрансРоссия» открылась в Москве

В выставке принимают участие более 390 компаний из 26 стран мира. Компании представляют на выставочных стендах свои транспортно-логистические услуги, услуги по обработке, хранению грузов и логистике, финансовые, информационные услуги и таможенное оформление.

Эстонские компании традиционно объединены Национальным стендом, который уже не первый год сохраняет креативный лозунг " Эстония — Ваш Логи (сти) ческий Выбор".

На Национальном стенде Эстонии представлены 13 эстонских предприятий. Помимо таких ведущих компаний, как Тallinna Sadam, EVR Cargo, Silport, Eesti Raudtee, Transiidikeskuse AS, Tallship и других, появились новые имена — CF&S Group и GRS Marine.

Выставка «ТрансРоссия» продлится 3 дня, с 17 по 19 апреля. Экспозиция представлена в Московском выставочном центре «Крокус Экспо».