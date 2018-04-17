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Президент Латвии призвал избирателей не игнорировать парламентские выборы
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Президент Латвии призвал избирателей не игнорировать парламентские выборы 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Президент Латвии Раймонд Вейонис призвал избирателей проявить активность на парламентских выборах 6 октября.
Глава республики выступил на телеканале LNT с призывом оценивать партии по реальным делам, а не заявлениям. Он заявил, что исход выборов в сейм Латвии интересует не только жителей страны, но и зарубежную общественность. По мнению Вейониса, в преддверии голосования следует укреплять безопасность на всех уровнях.
В таком контексте оценивают предстоящие выборы правые националистические силы страны, которые полагают, что на исход парламентских выборов может повлиять Россия. Объектом для критики в этой связи стали Русский союз Латвии и социал-демократическая партия «Согласие», которые, по утверждению националистов, являются близкими к России политическими организациями.
«Согласие» побеждало на последних парламентских выборах, однако ей не поручали формировать правительство и не соглашались принимать в правящую коалицию. В настоящее время эта партия возглавляет рейтинг политических организаций Латвии, но политологи считают, что сценарий формирования правящей коалиции повторится и после 6 октября.
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