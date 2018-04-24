Ещё
Вильнюс сам загнал отношения с Москвой в тупик, считает российский посол
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В московском метро произошло ЧП
В московском метро произошло ЧП

Вильнюс сам загнал отношения с Москвой в тупик, считает российский посол 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ВИЛЬНЮС, 24 апр — РИА Новости. Литовские власти целенаправленно и умышленно загнали отношения с Россией в тупик, с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс, заявил во вторник чрезвычайный и полномочный посол РФ в Вильнюсе Александр Удальцов.
Накануне премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провел совещание с министром иностранных дел республики, а также послами Литвы в РФ, Белоруссии, ЕС, Грузии, Молдавии и Украине, посвященное взаимоотношениям и перспективам отношений балтийской республики с этими странами. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после совещания заявил, что потепление в литовско-российских отношениях возможно только по инициативе РФ, добавив, что он «категорически отбрасывает» мысли о том, что власти республики «должны что-то делать, чтобы улучшить отношения».
"Именно литовские власти загнали, причем целенаправленно и умышленно, наши отношения в тупик. И с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс. По вине официального Вильнюса в системе российских внешнеполитических приоритетов Литва, как их объект, явно смазалась", — говорится в опубликованном комментарии Удальцова на сайте посольства РФ в балтийской республике.
Он добавляет также, что «говорить о каких-то шагах, к примеру возобновлении работы межправительственной комиссии, бессмысленно, пока ее с литовской стороны возглавляет нынешний руководитель внешнеполитического ведомства Литвы».
Посол России выразил уверенность, что жизнь все расставит на свои места «и отдаст должное „гробовщикам“ двусторонних отношений», добавляя, что «внимательный наблюдатель отметит, что этот процесс уже начался, однако пока не во властных структурах».
Ранее премьер-министр Литвы заявил, что работу межправительственной комиссии с Россией следует возобновить. Президент балтийской республики Даля Грибаускайте назвала его предложение нецелесообразным и безответственным. В последний раз межправительственная комиссия в Литве заседала в 2011 году.
РИА Новости: последние новости
Проголосуйте, потом разберемся. В Латвии "мешки ЧК" не откроют до выборов В ОБСЕ создали новую группу по вопросам безопасности журналистов В Вильнюсе на жилой дом упала смотровая башня
Комментарии  Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Газпром готов построить «Северный поток-3»216
«Крымский мост» прокомментировал сообщения о трещинах181
Названа зарплата столичных учителей116
Греф анонсировал «грандиозные изменения»39
Более тысячи ветеранов АТО покончили с собой34
Видео
00:52
Песков: неуместно сравнивать Армению с Майданом
Политика СНГ
00:38
Тайное стало явным: Пентагон и его ложь об С-400
Оружие В мире
01:19
Киев объявил о наборе в «полицию Крыма»
Украина В мире
20:11
Началось строительство станции «Давыдково»
Новости Москвы Недвижимость
10:14
В столице запустят сервис для инвесторов
Новости Москвы
01:33
Москва поможет в реставрации зданий РАН
Новости Москвы
05:15
На фиолетовой ветке метро встали поезда
Новости Москвы
00:15
В Зарядье бесплатно покажут Cirque du Soleil
Новости Москвы Общество
20:36
Названа зарплата столичных учителей
Личный счет Новости Москвы
01:00
На западе Москвы вручили ключи от жилья по реновации
Недвижимость Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение