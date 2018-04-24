Вильнюс сам загнал отношения с Москвой в тупик, считает российский посол

ЕС, Грузии, Молдавии и Накануне премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис провел совещание с министром иностранных дел республики, а также послами Литвы в РФ, Белоруссии Украине , посвященное взаимоотношениям и перспективам отношений балтийской республики с этими странами. Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс после совещания заявил, что потепление в литовско-российских отношениях возможно только по инициативе РФ, добавив, что он «категорически отбрасывает» мысли о том, что власти республики «должны что-то делать, чтобы улучшить отношения».

"Именно литовские власти загнали, причем целенаправленно и умышленно, наши отношения в тупик. И с завидным упорством продолжают этот бесперспективный и для самой Литвы курс. По вине официального Вильнюса в системе российских внешнеполитических приоритетов Литва, как их объект, явно смазалась", — говорится в опубликованном комментарии Удальцова на сайте посольства РФ в балтийской республике.

Он добавляет также, что «говорить о каких-то шагах, к примеру возобновлении работы межправительственной комиссии, бессмысленно, пока ее с литовской стороны возглавляет нынешний руководитель внешнеполитического ведомства Литвы».

Посол России выразил уверенность, что жизнь все расставит на свои места «и отдаст должное „гробовщикам“ двусторонних отношений», добавляя, что «внимательный наблюдатель отметит, что этот процесс уже начался, однако пока не во властных структурах».