Премьер Литвы проигнорировал требование президента об отставке министра

ВИЛЬНЮС , 17 апреля. / ТАСС /. Министр сельского хозяйства Литвы Бронюс Маркаускас остается на своем посту, премьер Саулюс Сквернялис отказался удовлетворить требование президента Дали Грибаускайте его уволить.

"Министр пока продолжит работу. Пока не будет полной информации, окончательного решения я принимать не стану", — заявил во вторник журналистам глава правительства.

По словам премьера, с Маркаускасом у него «состоялся серьезный разговор». «На все вопросы получены ответы, но остается дождаться выводов проверки, которую проводят прокуратура и служба расследования финансовых преступлений», — уточнил Сквернялис.

На прошлой неделе президент Грибаускайте заявила о том, что не видит возможности для продолжения Маркаускасом работы министром. «У него нет ни политического, ни морального права оставаться на посту. У него ущербная репутация», — сказала она.

После высказываний Грибаускайте премьер признал, что «министру было бы сложно работать после таких заявлений президента».