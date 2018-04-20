Литовский премьер может пересмотреть политику отношений с Россией

Белоруссией, Украиной, Грузией, Молдавией. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пригласил в понедельник, 23 апреля, главу МИД Линаса Линкявичюса, послов и экспертов на дискуссию об отношениях с Россией

Кроме министра иностранных дел, являющегося, как и президент Даля Грибаускайте , активнейшим критиком России, ожидается участие послов в России Рямигиюса Мотузаса, в ЕС — Йовиты Нялюпшене, в Белоруссии — Андрюса Пулокаса, на Украине — Марюса Янукониса.

«Это не стремление как-то пересмотреть нашу политику, но нам самим нужно её лучше понимать, видеть её чётче и шире. Это не новая инициатива. Мы хотим посмотреть, каковы перспективы или же этих перспектив вообще нет», — сказал агентству BNS вице-канцлер Литвы Дейвидас Матулёнис.

«Однако можно предполагать, что инициатива премьера приведёт к большому скандалу в литовских верхах. В Литве за внешнюю политику по конституции отвечает президент, а эта политика в отношении России давно выработана, является крайне негативной, по сути, Литва — застрельщик антироссийских инициатив в Евросоюзе. Премьер же, несмотря на заверение вице-канцлера, уже неоднократно предлагал пересмотреть политику в отношении России, восстановить работу межправительственной российско-литовской комиссии, не собиравшейся 6 лет, и вообще вести себя с РФ, как Германия Финляндия . При этом он критикует РФ, но и говорит об интересах бизнеса», — рассказал « Парламентской газете » политолог Юрий Долинский.

Эксперт напомнил, что именно из-за разногласий в отношении к России Даля Грибаускайте в 2010 году выразила недоверие министру иностранных дел Вигаудасу Ушацкасу, вынужденному подать в отставку, но позднее ставшему послом ЕС в России.

«Президент утверждает кандидатуры премьера и министров, однако сама уволить их не может, — говорит Юрий Долинский. — Есть процедуры: сбор подписей в сейме, голосование, интерпелляция, решение самого премьера в отношении министров».