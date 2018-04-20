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Литовский премьер может пересмотреть политику отношений с Россией
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Литовский премьер может пересмотреть политику отношений с Россией 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис пригласил в понедельник, 23 апреля, главу МИД Линаса Линкявичюса, послов и экспертов на дискуссию об отношениях с Россией, Белоруссией, Украиной, Грузией, Молдавией.
Кроме министра иностранных дел, являющегося, как и президент Даля Грибаускайте, активнейшим критиком России, ожидается участие послов в России Рямигиюса Мотузаса, в ЕС — Йовиты Нялюпшене, в Белоруссии — Андрюса Пулокаса, на Украине — Марюса Янукониса.
«Это не стремление как-то пересмотреть нашу политику, но нам самим нужно её лучше понимать, видеть её чётче и шире. Это не новая инициатива. Мы хотим посмотреть, каковы перспективы или же этих перспектив вообще нет», — сказал агентству BNS вице-канцлер Литвы Дейвидас Матулёнис.
«Однако можно предполагать, что инициатива премьера приведёт к большому скандалу в литовских верхах. В Литве за внешнюю политику по конституции отвечает президент, а эта политика в отношении России давно выработана, является крайне негативной, по сути, Литва — застрельщик антироссийских инициатив в Евросоюзе. Премьер же, несмотря на заверение вице-канцлера, уже неоднократно предлагал пересмотреть политику в отношении России, восстановить работу межправительственной российско-литовской комиссии, не собиравшейся 6 лет, и вообще вести себя с РФ, как Германия и Финляндия. При этом он критикует РФ, но и говорит об интересах бизнеса», — рассказал «Парламентской газете» политолог Юрий Долинский.
Эксперт напомнил, что именно из-за разногласий в отношении к России Даля Грибаускайте в 2010 году выразила недоверие министру иностранных дел Вигаудасу Ушацкасу, вынужденному подать в отставку, но позднее ставшему послом ЕС в России.
«Президент утверждает кандидатуры премьера и министров, однако сама уволить их не может, — говорит Юрий Долинский. — Есть процедуры: сбор подписей в сейме, голосование, интерпелляция, решение самого премьера в отношении министров».
По словам политолога, Ушацкас ушёл под давлением и в связи с нежеланием тогдашнего премьера, лидера консерваторов Андрюса Кубилюса защищать его.
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