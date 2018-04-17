В Вильнюсе начали читать обвинительные заключения по делу о 13 января 1991 года

В Вильнюсском окружном суде 17 апреля представители Генпрокуратуры Литвы приступили к оглашению обвинительных заключений в отношении 66 человек, проходящих по уголовному делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе

В ту трагическую ночь у вильнюсской телебашни погибли сторонники независимости республики. По версии литовской прокуратуры, убийства совершили советские военнослужащие. Участники событий с советской стороны утверждали, что люди стали жертвами провокаторов. Однако такие утверждения в Литве криминализованы, считаются отрицанием «советской агрессии», что запрещено законом.

Бывший лидер Социалистического народного фронта Литвы Альгирдас Палецкис был осуждён за публичное высказывание: «…а что было 13 января, значит, у башни? Сейчас выясняется, что свои стреляли в своих». Ему назначили штраф в размере около 3 тысяч евро. По этой статье можно было получить до двух лет лишения свободы.

В руках литовского правосудия лишь граждане России — бывший начальник службы ракетно-артиллерийского вооружения 107-й мотострелковой дивизии, вильнюсец Геннадий Иванов , который не находится под стражей, и бывший командир танка, калининградец, ныне гвардии полковник запаса Юрий Мель

Юрия Меля задержали 12 марта 2014 года на пограничном переходе Панемуне — Советск. В январе 1991 года он был лейтенантом, командовал танком, который произвёл холостые выстрелы в воздух. Юрий Мель много лет ездил в Литву, в том числе за лекарствами, поскольку страдает от диабета. В связи с его арестом Совет Федерации Федерального Собрания России выступал с обращением к сейму Литвы, в котором призвал «способствовать максимально объективному расследованию дела Меля без политизации и сведения исторических счётов, а исключительно на основе норм международного права».

Обвиняемым Генпрокуратура Литвы инкриминирует запрещённое международным правом обращение с людьми, убийство лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права, нанесение увечий, пытки и другое нечеловеческое обращение с лицами, находящимися под защитой международного гуманитарного права, нарушение защиты их имущества, запрещённые военные атаки, использование запрещённых военных средств. Этот набор обвинений предусматривает в Литве лишение свободы сроком от 5 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

Обвинительные речи будут читать в течение двух недель.