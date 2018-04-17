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Литовские спецслужбы усиливают меры безопасности перед ЧМ-2018 в России
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Литовские спецслужбы усиливают меры безопасности перед ЧМ-2018 в России 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Литовские спецслужбы начали подготовку к чемпионату мира по футболу в России, сообщил глава МВД страны Эймутис Мисюнас, передают местные СМИ.
Повышенная бдительность связана с предстоящим приездом болельщиков в Калининградскую область, куда через территорию Литвы Россия направит дополнительные поезда. Предполагается, что в направлении туда и обратно в период соревнований проследуют примерно 15 тысяч болельщиков.
Известно, что в период с 16 по 28 июня на территории Калининградской области пройдут матчи сборных Хорватии и Нигерии, Сербии и Швейцарии, Испании и Марокко, Англии и Бельгии.
Литовские пограничники предполагают, что не у всех болельщиков будут в порядке проездные документы. Хотя поезда следуют транзитом, тем не менее погранохрана Литвы намерена проверять документы.
По словам министра, наиболее «проблемными» являются болельщики из Марокко и Нигерии. Литовская погранохрана в мае проведёт специальные учения для отработки действий во время чемпионата мира по футболу. Возможные проблемы 18 апреля будут обсуждаться с представителями российской погранслужбы.
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