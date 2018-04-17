Клинику Вильнюсского университета подозревают в привилегиях для политиков

ВИЛЬНЮС , 17 апр — РИА Новости . Антикоррупционная комиссия Сейма Литвы обратилась в Службу спецрасследований (ССР) с просьбой проверить информацию о предоставлении привилегий политикам в учреждениях здравоохранения. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу Сейма.

По словам депутата Агне Билотайте, в клинике Жальгирис Вильнюсского университета, возможно, «благодарили» политиков за благоприятные решения как для самой клиники, так и для частного учреждения, оказывающего одонтологические услуги, которое принадлежит супругу руководителя клиники Жальгирис Алины Пурене.

"Оказывается, за лечение зубов, имплантаты и другие медицинские услуги, возможно, были получены небольшие услуги от политиков и других учреждений. Например, никого не задело, что в учреждении супруга сама профессор проводит какие-то учения для сотрудников клиники Жальгирис, хотя сама является их руководителем в клинике Жальгирис", — утверждает Билотайте.

Как рассказала депутат, частная одонтологическая клиника работает без лицензии, врачи в клинике Жальгирис, возможно, вынуждены вносить в карточки пациентов поддельные данные о здоровье, чтобы получался другой диагноз и была возможность получить больше денег.

Политик призналась, что в обычной практике в таком случае следовало бы обратиться в Министерство здравоохранения , однако здесь ситуация не простая.

"Медуслуги министру здравоохранения Пурене оказывала в учреждении своего супруга. Правда, рассчитался ли министр за полученные услуги или получил их с «большой» скидкой, должно установить расследование", — отметила Билотайте.

По мнению политика, конкретный случай в клинике Жальгирис подтвердил наличие системной проблемы: медицинские документы часто подделываются для получения выгоды — как для самого учреждения, которое надеется на больший доход, так и для необоснованного увеличения оборота медицинских компаний.

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