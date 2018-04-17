Пойманный пьяным за рулем министр госуправления Эстонии уволился

Министр государственного управления Эстонии Яак Ааб написал заявление об отставке. Ранее чиновник был пойман на том, что сел за руль пьяным.

Полиция Эстонии задержала Ааба 11 марта за превышение скорости: он ехал со скоростью 73 километра в час при разрешенных 50 километрах. Уровень алкоголя в крови чиновника составил 0,28 промилле, передает РИА Новости

На пресс-конференции во вторник Ааб извинился за свое поведение. «Для министра такое поведение непозволительно. Я получил урок. Сегодня я подал заявление об отставке. Премьер-министр должен решить, когда он удовлетворит мое заявление», — сказал он.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас принял прошение Ааба об отставке и передаст его президенту Керсти Кальюлайд , — сообщает правительство страны.

«Я с очень тяжелым сердцем принял прошение об отставке министра государственного управления Яака Ааба. Однако выбора у нас нет. Подобное поведение непростительно для любого водителя. Министр Яак Ааб сделал серьезные выводы из случившегося, что подтверждает его ответственное решение уйти со своего поста», — сказал он и выразил Аабу благодарность «за очень хорошую работу в качестве министра государственного управления».

Премьер-министр назовет имя нового министра в ближайшие недели, после того, как правление Центристской партии утвердит кандидата на своем собрании.