Международный проект Baltic Sea Food презентуют в Пскове

Презентация международного проекта Baltic Sea Food («Продовольствие Балтийского региона») по развитию продовольственного маркетинга состоится в Пскове . Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, мероприятие пройдет в рамках ежегодного этногастрономического международного форума «Вкус без границ», который откроется 19 апреля, сообщили в отделе внешнеэкономических связей Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.

Цель проекта — создать жизнеспособную бизнес-модель и помочь объединениям местных аграриев в более эффективном и рентабельном продвижении местных продуктов питания в кафе, рестораны, отели и объекты сельского туризма.

Эстонии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии и Baltic Sea Food реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». В нем принимают участие 15 партнеров из 10 стран ( Латвии Финляндии ). Россию представляют Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и Псковский агротехнический колледж.

Работа над проектом началась в октябре прошлого года и будет завершена в 2020 году. Его бюджет составляет более 2,4 млн евро.