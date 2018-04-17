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Международный проект Baltic Sea Food презентуют в Пскове
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Международный проект Baltic Sea Food презентуют в Пскове 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Презентация международного проекта Baltic Sea Food («Продовольствие Балтийского региона») по развитию продовольственного маркетинга состоится в Пскове. Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, мероприятие пройдет в рамках ежегодного этногастрономического международного форума «Вкус без границ», который откроется 19 апреля, сообщили в отделе внешнеэкономических связей Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике.
Цель проекта — создать жизнеспособную бизнес-модель и помочь объединениям местных аграриев в более эффективном и рентабельном продвижении местных продуктов питания в кафе, рестораны, отели и объекты сельского туризма.
Baltic Sea Food реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». В нем принимают участие 15 партнеров из 10 стран (Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии). Россию представляют Государственный комитет Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике и Псковский агротехнический колледж.
Работа над проектом началась в октябре прошлого года и будет завершена в 2020 году. Его бюджет составляет более 2,4 млн евро.
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