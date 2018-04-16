Международный проект Baltic Sea Food презентуют в Пскове 19 апреля 

Презентация международного проекта Baltic Sea Food («Продовольствие Балтийского региона») по развитию продовольственного маркетинга откроется в Пскове 19 апреля: как сообщает пресс-служба администрации Псковской области, мероприятие пройдет в рамках ежегодного этногастрономического международного форума «Вкус без границ». Организаторы хотят создать жизнеспособную бизнес-модель и помочь объединениям местных аграриев в более эффективном и рентабельном продвижении местных продуктов питания в кафе, ресторанах, отелях и объектах сельского туризма.Baltic Sea Food реализуется в рамках программы трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря». В нём принимают участие 15 партнеров из 10 стран — Латвии, Эстонии, Литвы, Швеции, Польши, Германии, Дании, Норвегии и Финляндии. Россию представляют комитет по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области и Псковский агротехнический колледж. Работа над проектом началась в октябре 2017 года и будет завершена в 2020 году, его общий бюджет составляет более 2,4 млн евро. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».