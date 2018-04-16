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Латвийцы раскритиковали выступление своего президента в Белом доме
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Латвийцы раскритиковали выступление своего президента в Белом доме 

РИА Новости 32 минуты назад
РИГА, 16 апр — РИА Новости. Выступление главы Латвии Раймондса Вейониса на приеме у американского лидера Дональда Трампа в Белом доме большинство латвийцев оценили негативно, сообщает Sputnik Латвия.
Как показал опрос Kantar TNS, действия Вейониса получили среднюю оценку 3,1 балла из 10 возможных. Только 6% опрошенных дали президенту от 7 до 10 баллов. Половина респондентов поставила Вейонису от 1 до 4 баллов.
Как ранее писал Sputnik Латвия, на пресс-конференции в Белом доме Раймондс Вейонис, похоже, не очень понимал речь Дональда Трампа, обращенную к нему, смущенно улыбался и невнятно мямлил что-то в ответ. Дональд Трамп в свойственной ему панибратской манере обращался к президенту Латвии и призывал его самому выбрать журналиста, чтобы тот задал вопрос.
"Выбирайте журналиста, пожалуйста. Вы можете выбрать журналиста — репортера из Балтии. Идеально. Настоящие новости. Не фейк-ньюс", — пытался шутить Трамп. В результате право задать вопрос получила поднявшая руку журналистка Delfi Анна Удре.
Позже Вейонис, комментируя свой провал, сказал, что никогда не стал бы ввязываться в дискуссию о том, кто является настоящим СМИ, а кто нет.
"Не знаю почему, это рассматривают как промах, поэтому хочу однозначно сказать, что это было мое конкретное действие в конкретной ситуации", — отметил президент Латвии.
"Если такая ситуация повторится сегодня, то я поступлю точно так же", — подчеркнул Вейонис.
Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис встречались с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме 3 апреля. Стороны обсуждали сотрудничество в сферах безопасности и экономики.
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