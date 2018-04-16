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Мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей
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Мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей 

РИА Новости 1 час назад
ВИЛЬНЮС, 16 апр — РИА Новости. Неизвестный мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса и его детей.
Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Instagram.
По словам чиновника, мужчина находился около его дома и хотел спросить, как наказывать тех, кто паркует машины на газонах.
"Я очень зол, поскольку никто не имеет права пугать мою семью. Я буду защищать покой семьи всеми способами", — приводит слова Шимашюса Sputnik Литва.
Чиновник напомнил, что все желающие могут прийти в мэрию в рабочие часы и задать любые вопросы.
"Вильнюс — свободный город. Не нужно прятать лицо, чтобы задавать вопросы цивилизованно", — отметил градоначальник.
В то же время мужчина, который зарегистрирован в соцсети Facebook как GyvasStendas, изложил свою версию событий.
Как сообщил пользователь, он пришел к мэру с вопросами: «Вы когда-нибудь просили своих работников не перетруждать себя и не назначать много штрафов за парковку в неположенном месте?», «Есть ли план решения проблемы с неправильной парковкой в Вильнюсе?» и «Можно ли решить проблему парковки иначе? просьбами и убеждениями?»
По словам мужчины, вопросы задать не удалось, потому что «мэр потерял самообладание».
"Он (Шимашюс. — Sputnik) сорвал плакат со стенда, согнул и унес, стенд сломал и выкинул в мусорный контейнер. Применил ко мне силу, пытаясь снять очки с головы. Выгнал меня из открытого — то есть не из своего частного — двора многоквартирного дома. Я сразу понял, что у этого человека слабые нервы, он не следует закону и лжет", — написал GyvasStendas на своей странице в Facebook.
Как заявил пользователь, он ничего не знает о детях Шимашюса и не собирался им ничего говорить. Как утверждает GyvasStendas, он не в первый раз появляется в городе в костюме и маске и дети не боятся его.
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