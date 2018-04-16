Мужчина в маске и защитном костюме напугал мэра Вильнюса и его детей

Об этом столичный градоначальник сообщил на своей странице в Instagram.

По словам чиновника, мужчина находился около его дома и хотел спросить, как наказывать тех, кто паркует машины на газонах.

Литва. "Я очень зол, поскольку никто не имеет права пугать мою семью. Я буду защищать покой семьи всеми способами", — приводит слова Шимашюса Sputnik

Чиновник напомнил, что все желающие могут прийти в мэрию в рабочие часы и задать любые вопросы.

"Вильнюс — свободный город. Не нужно прятать лицо, чтобы задавать вопросы цивилизованно", — отметил градоначальник.

В то же время мужчина, который зарегистрирован в соцсети Facebook как GyvasStendas, изложил свою версию событий.

Как сообщил пользователь, он пришел к мэру с вопросами: «Вы когда-нибудь просили своих работников не перетруждать себя и не назначать много штрафов за парковку в неположенном месте?», «Есть ли план решения проблемы с неправильной парковкой в Вильнюсе?» и «Можно ли решить проблему парковки иначе? просьбами и убеждениями?»

По словам мужчины, вопросы задать не удалось, потому что «мэр потерял самообладание».

"Он (Шимашюс. — Sputnik) сорвал плакат со стенда, согнул и унес, стенд сломал и выкинул в мусорный контейнер. Применил ко мне силу, пытаясь снять очки с головы. Выгнал меня из открытого — то есть не из своего частного — двора многоквартирного дома. Я сразу понял, что у этого человека слабые нервы, он не следует закону и лжет", — написал GyvasStendas на своей странице в Facebook.

Как заявил пользователь, он ничего не знает о детях Шимашюса и не собирался им ничего говорить. Как утверждает GyvasStendas, он не в первый раз появляется в городе в костюме и маске и дети не боятся его.

Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>