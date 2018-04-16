Ещё
Транзитный сектор Латвии напуган убытками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня

Транзитный сектор Латвии напуган убытками 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Антане отметила, что падение грузооборота в Латвии продолжается уже четыре года — с 2014 года объем железнодорожных перевозок сократился на 23%, грузооборот в портах — на 16%. В этом году тенденция сохраняется.
"Не могу сказать сегодня ничего хорошего. Падение грузооборота продолжается и в этом году. В Риге за первые три месяца этого года — минус 11,6%, в Вентспилсе — очень плохой результат: там падение составило почти 31%. Это огромное число", — сказала Антане.
Она подчеркнула, что сектор транзита, транспорта и логистики — второй по величине в структуре экономики Латвии, и усугубление ситуации в вопросах грузооборота грозит негативными социальными последствиями.
"Речь идет не только о транзите, но и о социальной безопасности тоже: в отрасли занято очень-очень много наших жителей, почти 80 тысяч человек", — указала Антане.
Ранее возглавляемая ею ассоциация написала открытое письмо в адрес латвийских депутатов Европарламента и вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса, в котором призывает разработать программу поддержки портов. Программа могла бы подразумевать перенаправление грузов из других портов ЕС. Такие программы в европейском масштабе введены в ряде отраслей, чтобы уменьшить безработицу, отметила глава ассоциации Инга Антане.
"Мы отправили письмо вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису и нашим депутатам в Европарламенте, потому что смотреть на это все невозможно", — сказала она.
РЖД-Партнер: последние новости
Протестующие против проекта Rail Baltic рассказали о его вреде для Эстонии Для строительства Rail Baltica придется привлекать иностранную рабочую силу Литва добивается финансирования Евросоюзом ветки Rail Baltica Вильнюс – Каунас
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль328
Россия получила неожиданную поддержку69
Ответ США признали губительным для россиян357
Москва назвала виновника химатаки в Сирии312
Познер защитил США от России98
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение