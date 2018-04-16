Транзитный сектор Латвии напуган убытками

Антане отметила, что падение грузооборота в Латвии продолжается уже четыре года — с 2014 года объем железнодорожных перевозок сократился на 23%, грузооборот в портах — на 16%. В этом году тенденция сохраняется.

"Не могу сказать сегодня ничего хорошего. Падение грузооборота продолжается и в этом году. В Риге за первые три месяца этого года — минус 11,6%, в Вентспилсе — очень плохой результат: там падение составило почти 31%. Это огромное число", — сказала Антане.

Она подчеркнула, что сектор транзита, транспорта и логистики — второй по величине в структуре экономики Латвии, и усугубление ситуации в вопросах грузооборота грозит негативными социальными последствиями.

"Речь идет не только о транзите, но и о социальной безопасности тоже: в отрасли занято очень-очень много наших жителей, почти 80 тысяч человек", — указала Антане.

Ранее возглавляемая ею ассоциация написала открытое письмо в адрес латвийских депутатов Европарламента и вице-президента Еврокомиссии Валдиса Домбровскиса , в котором призывает разработать программу поддержки портов. Программа могла бы подразумевать перенаправление грузов из других портов ЕС . Такие программы в европейском масштабе введены в ряде отраслей, чтобы уменьшить безработицу, отметила глава ассоциации Инга Антане.

"Мы отправили письмо вице-президенту Еврокомиссии Валдису Домбровскису и нашим депутатам в Европарламенте, потому что смотреть на это все невозможно", — сказала она.