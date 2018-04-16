Ещё
В Литве начался диалог между властями и криптосообществом
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня

В Литве начался диалог между властями и криптосообществом 

BitCryptoNews 3 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Диалог между банковским и критовалютным секторами экономики и финансовыми регуляторами Литвы, наконец, сдвинулся с мертвой точки, сообщает The Baltic Times, цитируя слова Екатерины Говиной, координатора по развитию финансовых технологий Банка Литвы. К участию в будущей дискуссии также были приглашены представители Министерства финансов и Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы. «Слепое отрицание и нежелание понимать и работать с криптовалютными технологиями во всем мире сегодня считается признаком отсталости», — заявила госпожа Говина. По словам Витаутаса Кашеты, главы литовской криптовалютной ассоциации, компании, которые работают в Литве с криптовалютами, сегодня имеют достаточно ограниченный доступ к банковским сервисам. Вместо этого Ассоциация банков Литвы в качестве своих приоритетов анонсирует защиту прав потребителей и борьбу с отмыванием денег и международным терроризмом. Напомним, по официальным данным литовские проекты в прошлом году привлекли более 10% всех средств, собранных через ICO.
Ранее мы писали, что в Объединенных Арабских Эмиратах запустили «Блокчейн-стратегию 2021».
текст: Антон Кузнецов, фото: Lietuvos Bank
BitCryptoNews: последние новости
Дубай запускает криптовалютные активы, обеспеченные алмазами Университет в Сан-Паулу запускает магистерскую программу по криптофинансам Telegram хотят немедленно отключить
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль328
Россия получила неожиданную поддержку69
Ответ США признали губительным для россиян357
Москва назвала виновника химатаки в Сирии312
Познер защитил США от России98
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение