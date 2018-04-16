В Литве начался диалог между властями и криптосообществом 

Диалог между банковским и критовалютным секторами экономики и финансовыми регуляторами Литвы, наконец, сдвинулся с мертвой точки, сообщает The Baltic Times, цитируя слова Екатерины Говиной, координатора по развитию финансовых технологий Банка Литвы. К участию в будущей дискуссии также были приглашены представители Министерства финансов и Службы по расследованию финансовых преступлений Литвы. «Слепое отрицание и нежелание понимать и работать с криптовалютными технологиями во всем мире сегодня считается признаком отсталости», — заявила госпожа Говина. По словам Витаутаса Кашеты, главы литовской криптовалютной ассоциации, компании, которые работают в Литве с криптовалютами, сегодня имеют достаточно ограниченный доступ к банковским сервисам. Вместо этого Ассоциация банков Литвы в качестве своих приоритетов анонсирует защиту прав потребителей и борьбу с отмыванием денег и международным терроризмом. Напомним, по официальным данным литовские проекты в прошлом году привлекли более 10% всех средств, собранных через ICO.
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текст: Антон Кузнецов, фото: Lietuvos Bank