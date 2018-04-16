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Латвийские националисты потребовали избавиться от российских телеканалов
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Латвийские националисты потребовали избавиться от российских телеканалов 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Национальное объединение, входящее в правящую коалицию сейма Латвии, выступило с призывом ограничить трансляцию российских телеканалов.
Ранее в Латвии на полгода была запрещена ретрансляция телепрограмм канала «Россия-РТР» из-за «неоднократных нарушений» законодательства. Так рижские чиновники оценивают иное, нежели у латвийских политиков, мнение о происходящих событиях на Украине и в мире.
Национальный совет электронных СМИ утверждал, будто передачи российского телеканала «наносят вред латвийскому обществу и угрожают его безопасности».
Сейчас Национальное объединение призвало, «чтобы ещё при сейме этого созыва сделать решительные шаги по защите информационного пространства Латвии».
Националисты предложили партиям «Единство» и Союз «зелёных» и крестьян, входящим в коалицию, «договориться о едином плане по ограничению пропагандистских телеканалов России на территории Латвии».
Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс обвинил телекоммуникационную компанию Lattelecom в деятельности против безопасности страны из-за того, что она предлагает «широкий выбор каналов Кремля».
Политологи предположили, что выпад Национального объединения связан с предстоящими осенью парламентскими выборами, попыткой привлечь радикальный электорат.
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