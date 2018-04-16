Латвийские националисты потребовали избавиться от российских телеканалов

Национальное объединение, входящее в правящую коалицию сейма Латвии , выступило с призывом ограничить трансляцию российских телеканалов.

Ранее в Латвии на полгода была запрещена ретрансляция телепрограмм канала «Россия-РТР» из-за «неоднократных нарушений» законодательства. Так рижские чиновники оценивают иное, нежели у латвийских политиков, мнение о происходящих событиях на Украине и в мире.

Национальный совет электронных СМИ утверждал, будто передачи российского телеканала «наносят вред латвийскому обществу и угрожают его безопасности».

Сейчас Национальное объединение призвало, «чтобы ещё при сейме этого созыва сделать решительные шаги по защите информационного пространства Латвии».

Националисты предложили партиям «Единство» и Союз «зелёных» и крестьян, входящим в коалицию, «договориться о едином плане по ограничению пропагандистских телеканалов России на территории Латвии».

Лидер Национального объединения Райвис Дзинтарс обвинил телекоммуникационную компанию Lattelecom в деятельности против безопасности страны из-за того, что она предлагает «широкий выбор каналов Кремля».

Политологи предположили, что выпад Национального объединения связан с предстоящими осенью парламентскими выборами, попыткой привлечь радикальный электорат.