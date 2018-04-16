Ещё
Алкоголизм уже победили: в Литве начнут бороться с «зависимостью от секса»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня
Опасные заморозки, мрачный прогноз и другие события дня

Алкоголизм уже победили: в Литве начнут бороться с «зависимостью от секса» 

РИА Новости 4 часа назад
ВИЛЬНЮС, 16 апр — РИА Новости. На следующей неделе комиссия литовского Сейма по предотвращению зависимостей и комиссия по предотвращению самоубийств и насилия собираются рассмотреть вопрос борьбы с зависимостью от «медицинских препаратов, интернета, секса и так далее».
Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на слова депутата Сейма Литвы, члена фракции либералов Аушрине Армонайте, которая входит в комиссию по предотвращению самоубийств и насилия.
Как иронически отметила Армонайте, «вопрос алкоголизма уже решен», поэтому Сейм решил заняться другими вопросами. «Честно говоря, иногда я не понимаю — это искреннее беспокойство или окарикатуривание работы», — заявила депутат. Вопрос собираются рассмотреть в среду, 18 апреля. В заседании примут участие не только члены Сейма, но и врачи, психологи и психиатры, а также представители Министерства образования и науки и общественных организаций.
Литву неоднократно признавали самой пьющей страной Европы. Проблема алкоголизма в республике стоит крайне остро. По статистике ВОЗ за 2016 год, на каждого жителя приходится в среднем по 16 литров алкоголя. Правящая партия «Союз крестьян и зеленых» пытается бороться с пьянством, вводя ограничения, в частности, на продажу и рекламу спиртного, однако пока меры не принесли серьезных результатов.
Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>
РИА Новости: последние новости
Россия без Кремля! В Прибалтике создаются общества антироссийских россиян Ты виноват уж тем, что русский. Спецслужбистов Эстонии потянуло к молодежи Бывшая крепость Петра Великого в Таллине станет Музеем красного террора
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Действия России встревожили Израиль328
Россия получила неожиданную поддержку69
Ответ США признали губительным для россиян357
Москва назвала виновника химатаки в Сирии312
Познер защитил США от России98
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:34
Кремль призвал россиян не играть в прятки
Политика Интернет
02:55
Москвичей ждет неприятный сюрприз
Общество Новости Москвы
03:07
Кобзон доставлен в больницу
Шоу-бизнес
07:59
Трамп предъявил России новое обвинение
США В мире
29:16
Россия и США могут наладить общение
Политика США
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
02:01
Лев Лещенко забыл слова главной песни
Шоу-бизнес
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение