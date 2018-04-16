Алкоголизм уже победили: в Литве начнут бороться с «зависимостью от секса»

ВИЛЬНЮС , 16 апр — РИА Новости . На следующей неделе комиссия литовского Сейма по предотвращению зависимостей и комиссия по предотвращению самоубийств и насилия собираются рассмотреть вопрос борьбы с зависимостью от «медицинских препаратов, интернета, секса и так далее». Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на слова депутата Сейма Литвы, члена фракции либералов Аушрине Армонайте, которая входит в комиссию по предотвращению самоубийств и насилия. Как иронически отметила Армонайте, «вопрос алкоголизма уже решен», поэтому Сейм решил заняться другими вопросами. «Честно говоря, иногда я не понимаю — это искреннее беспокойство или окарикатуривание работы», — заявила депутат. Вопрос собираются рассмотреть в среду, 18 апреля. В заседании примут участие не только члены Сейма, но и врачи, психологи и психиатры, а также представители Министерства образования и науки и общественных организаций. Литву неоднократно признавали самой пьющей страной Европы. Проблема алкоголизма в республике стоит крайне остро. По статистике ВОЗ за 2016 год, на каждого жителя приходится в среднем по 16 литров алкоголя. Правящая партия «Союз крестьян и зеленых» пытается бороться с пьянством, вводя ограничения, в частности, на продажу и рекламу спиртного, однако пока меры не принесли серьезных результатов. Все новости Литвы читайте на сайте Sputnik Литва >>