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Более тысячи жителей Латвии попросили не пускать их в казино
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Более тысячи жителей Латвии попросили не пускать их в казино 

РИА Новости 7 часов назад
Фото: РИА Новости
РИГА, 16 апр — РИА Новости. Более 1,2 тысячи человек в Латвии написали заявление в инспекцию по надзору за азартными играми с просьбой запретить им посещать игорные залы и казино, сообщает Sputnik Латвия.
За первые месяцы 2018 года такое желание изъявили 85 человек. Инспекция пересылает полученные заявки коммерсантам, ведущим игорный бизнес.
В местах организации азартных игр у посетителей обязаны проверять удостоверяющие личность документы, чтобы убедиться, что гость, во-первых, совершеннолетний, а во-вторых, не находится в списке лиц, просивших не пускать их играть. И казино это обязательно делают, потому что у них есть клиентская база данных — регистр игроков.
Тем не менее, поскольку закон не вменяет в обязанность не пускать таких клиентов в игорные залы, сейчас решение, позволить ли им играть — на совести самих сотрудников заведений, отметила руководитель инспекции Сигне Бирне:
"Это жест доброй воли, поддержать людей, которые выразили такое желание — чтобы им воспрепятствовали в посещении игорных залов".
Как отмечает Sputnik, игромания иногда толкает людей на опасные действия. К примеру, в январе этого года отец оставил ребенка на улице, чтобы поиграть «пять минут», и провел в игорном зале несколько часов, а на прошлой неделе полицейские обнаружили спящую в машине девочку, родители которой ушли в игорный зал и перестали отвечать на звонки.
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