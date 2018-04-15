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В Таллине открылся фестиваль современной русской культуры
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В Таллине открылся фестиваль современной русской культуры 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 15 апр — РИА Новости. Фестиваль современной русской культуры «100Ѣ FEST» в воскресенье открылся в Таллине, он пройдет с 15 по 22 апреля, сообщила пресс-служба мэрии эстонской столицы, организовавшая мероприятие.
Масштабное культурное событие, которое проходит уже в третий раз, обещает массу интересных мероприятий, среди которых экскурсии, лекции, выставки, конкурсы, концерты. Будут представлены разнообразные виды искусства: кино, литература, музыка, танец, фотография, живопись.
"Мероприятия, посвященные русской культуре во всем ее многообразии, стали в Таллине доброй традицией", — отметил председатель столичного горсобрания Михаил Кылварт.
По его словам, в этом году городской фестиваль современной русской культуры проходит совместно с Днями русского просвещения, в программе которых важное место занимают темы семьи, обычаев, истории и искусства. Как и прежде, особое место отведено православным традициям.
В фокусе нынешнего фестиваля — русская культура на протяжении столетия Эстонской Республики. Специально для школьников будет организован цикл лекций, экскурсий и мастер-классов. Вскоре откроется регистрация на экскурсии, участие в которых смогут принять все желающие. Гиды, среди прочего, расскажут об архитектуре Таллина, познакомят с историей Балтийского судоремонтного завода (БСРЗ) и района Копли, полуострова Пальяссааре, а также с морской обороной Ревеля.
Многие мероприятия фестиваля предназначены для школьников. Они смогут, например, посетить специальный урок в Русском музее на тему культуры и традиций Причудья, лекционные занятия на тему «Сто фактов, которых вы не знали об Эстонии», «Паранормальный Таллин — страсти нашего города от Средневековья до сегодняшнего дня», фотолекцию о том, каким был город еще совсем недавно: «Таллинн 100. Вчера и сегодня», а также экскурсии по православным храмам города.
Русский музей в рамках программы Дней русского просвещения даст лекционную программу на русском и эстонском языках об истории православия в Эстонии, экскурсионную программу «По русским маршрутам Таллина времен первой Эстонской Республики».
Также пройдет цикл лекций профессора исторического института Российской Академии наук Евгения Анисимова (Санкт-Петербург): «Петр Великий: благо или зло для России?», «Мифы исторической живописи» и «Санкт-Петербург — воплощенная мечта Петра Великого».
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