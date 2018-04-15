Таллиннская ярмарка рукоделия

С 13 по 15 апреля на Певческом поле в Таллинне проходила традиционная ярмарка рукоделия.

Три этажа здания Певческой эстрады не смогло вместить всех продавцов, поэтому часть торговых палаток разместилась на улице. Дополнительно был развернут огромный павильон, в котором продавались продукты питания: колбасы, ветчины, рыба, хлеб и прочее.

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Латвии. Свою продукцию на ярмарке представили мастера и мастерицы не только из Таллинна, но со всех уголков Эстонии и из-за рубежа. В этом году в ярмарке принимали участие продавцы из соседних Литвы

Керамика и изделия из кожи, украшения и поделки из дерева, продукты хуторского хозяйства, изделия из металла –вот далеко не полный перечень того, что было представлено на ярмарке.