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Политолог рассказал, что ждет Латвию, если в ней останутся только русские
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Политолог рассказал, что ждет Латвию, если в ней останутся только русские 

РИА Новости 37 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Журналист и политолог Армен Гаспарян в еженедельном обзоре событий стран ближнего зарубежья и Прибалтики для радио Sputnik рассказал, через что предстоит пройти Латвии, когда там останутся только «русские неграждане», а латыши покинут страну.
Ранее руководитель департамента анализа народного хозяйства латышского министерства экономики Инта Васараудзе заявила, что ежегодно из страны уезжают около 20 тысяч латышей.
Гаспарян отметил, что эмигрирующие латыши разрывают связи с родной землей и «полностью растворяются» в других странах.
"У правительства Латвии большая проблема с населением страны. Она заключается в том, что всегда уезжает самый пассионарный элемент, который понимает насколько это болото не поддается корректировке и не хочет в нем жить", — сказал политолог.
По словам эксперта, такая тенденция печальна, поскольку, если в 20-х годах минувшего столетия эмигранты мечтали вернуться на родину и пытались сохранить свою культуру, то теперь латыши ни в коем случае не хотят возвращаться в Латвию.
"Возникает крайне важный вопрос — что станет с Латвией в тот момент, когда число неграждан превысит число граждан, ведь те 20 тысяч человек эмигрантов, которых посчитали эксперты, — именно латыши", — заявил Гаспарян.
Он также подчеркнул, что русскоязычные жители Латвии продолжают бороться за свои права и достигают некоторых успехов. При этом для властей страны, привыкшей характеризовать себя как моногосударство, может сложиться непростая ситуация, если в Латвии останутся лишь «русскоязычные неграждане»: «завозить колонистов» не получится.
"Здесь речь идет о государствообразующей модели, ведь латвийские власти изначально позиционировали свою страну как моногосударство. Соответственно, с их точки зрения, в Латвии проживают только латыши. И именно поэтому русские — неграждане страны. Но, если число латышей будет стремительно сокращаться, то как тогда быть — завозить колонистов? Вряд ли кто-то согласится приехать", — заключил Гаспарян.
Кроме того политолог подчеркнул, что Рига не озабочена проблемой утечки граждан из страны. По его мнению, главные вопросы, волнующие латвийских политиков — это борьба с Россией и русскими школами.
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